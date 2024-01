Una justícia gratuïta que no arrela

Creat: Actualitzat:

El Col·legi d’Advocats de Tarragona, que abasta els partits judicials també del Vendrell i Valls, va posar de manifest ahir que el servei de mediació que ofereix de manera gratuïta l’administració de justícia, no ha aconseguit quallar entre la ciutadania. Segons les dades dels advocats, que són els encarregats de gestionar el Servei d’Orientació Mediadora, les sol·licituds de mediació van passar de 136 el 2022 a 102 el 2023. Sorprèn que un servei d’aquestes característiques no hagi assolit una major repercussió. Estem en un país on la justícia, si d’alguna cosa pateix, és d’una saturació que la converteix sovint en lenta i poc eficaç. Els costos són una altra de les raons que haurien de fer caure la balança més cap a la mediació. Una de les raons per la caiguda de l’ús del servei, apuntaven els advocats, ha estat la pèrdua de l’anonimat inicial. Les peticions i tràmits actualment cal fer-los de manera presencial, quan els anys anteriors, per la pandèmia, es feien telefònicament. Això representa que hi ha elements de psicologia col·lectiva que ens defineixen com a societat. Intentar posar-nos d’acord costa, almenys a cara descoberta. Perquè cedir –factor sovint indispensable per arribar a acords– no sempre és fàcil.