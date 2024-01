Evitar la mort del Priorat

Creat: Actualitzat:

El Govern català ha posat sobre la taula dos projectes per solucionar, de manera definitiva, els problemes de reg a la comarca del Priorat. Les propostes representen un cost de 60 milions d’euros i, si es compleixen tots els terminis sense entrebancs, estaran en marxa en tres anys. La solució, finalment, depèn d’aprofitar l’aigua de l’Ebre fent-la arribar als embassaments que permeten sobreviure els conreus prioratins. No es tracta d’aprofitar sistemes naturals, ja que fins i tot caldrà forçar el bombament d’aigua perquè pugui arribar des de Garcia fins als Guiaments, però és la solució més ràpida que des del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha trobat per no veure morir lentament el Priorat. Perquè, en realitat, si l’agricultura no aconsegueix sobreviure a la comarca, res no sobreviurà. No hi ha una indústria desenvolupada que no estigui vinculada, precisament, a l’agricultura i, l’alternativa turística, que poc o molt també subsisteix, no tindria cap mena de sentit sense la capacitat d’atracció que exerceix l’enocultura a la zona. Plantejar aquestes noves infraestructures sembla, a més, inevitable. La perspectiva de què la sequera i la caiguda de recursos hídrics actual sigui circumstancial ja no se la creu ningú.