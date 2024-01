Evitar que la tensió arribi al trencament

Creat: Actualitzat:

Tècnicament, potser no s’ha arribat al nivell de saturació que pugui conduir al col·lapse, però sembla evident que el sistema sanitari català està en una situació de màxima tensió. Des de Salut Pública, la seva màxima responsable ha reconegut que la catalana és una població amb tendència a visitar les consultes de primària o urgències per sobre del que caldria. I segurament és així, però sortim d’una pandèmia i d’una mor- taldat tan sagnant que potser justifica que la gent sigui una mica més hipocondríaca del que podria considerar-se habitual. I el terme just no seria el d’experimentar una malaltia inexistent.

De fet, amb les dades a la mà, al Camp de Tarragona, l’epidèmia de la grip està a punt d’assolir el que es considera per part de Sa- lut com de ‘nivell molt alt’. És a dir, que la malaltia hi és, i afecta força gent. D’aquesta manera és inevitable que les urgències no dinin a l’abast i que els hospitals acabin derivant casos als CAP. La solució més simple sol ser la que es veu quan el problema ja és molt gran. Tothom hauria de vacunar-se, independentment de l’edat, o els factors de riscs. Aquesta és la recomanació de les autoritats, tot i que els efectes potser arriben quan la tensió, del sistema, ja hagi esdevingut trencament.