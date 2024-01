Un futur millor

Creat: Actualitzat:

En poc dies hem explicat iniciatives destinades a aconseguir que cap nen o nena es quedi sense joguina. Ja és tradicional la campanya de la Creu Roja, CaixaBank també fa sis anys que realitza ‘L’Arbre dels Somnis’ i Càritas, amb la col·laboració d’FCC i el Diari Més, tanca avui mateix la campanya ‘No és màgia, ets tu’. Totes elles, i moltes d’altres que es realitzen arreu, són iniciatives lloables i amb un propòsit que no admet discussió. La sensació, i les dades ho corroboren segur, és que cada vegada són més necessàries. I això no diu res bo de la situació que viu la nostra societat. Les desigualtats socials resulten inherents al nostre model econòmic, però sempre s’ha argumentat com de fàcil és accedir a l’ascensor social. Doncs sembla que això ja no és així. Les desigualtats són cada vegada majors i en major quantitat i l’ascensor ha esdevingut una escala que sembla infinita i amb esgraons ben alts. Tot en queda afectat i els nens i nenes també, perquè són la base del futur. A l’escola ja s’han fet notar l’increment de famílies amb mancances econòmiques i socials. Comencem recuperant el regals per a tots els nens, però posem-nos després a regalar-nos, treballant-ho, un millor futur. Per a nosaltres i és clar, per a ells.