Començar malament l’any

Creat: Actualitzat:

Les comarques de Tarragona tenen, a grans trets i simplificant, dos grans motors econòmics molt identificats. El més evident és el del turisme i l’altre, tot i que segurament caldria matisar-ho molt geogràficament, és la indústria; més enllà fins i tot de la química, que seria la més potent, en aquest sector. Es tracta de dos sectors que, una vegada superada la pandèmia, haurien d’haver recuperat els nivells d’activitat. La realitat, però, és que no només la covid-19 va arribar per a desestabilitzar societats i economies. La realitat és que estem sotmesos a mercats globals que afronten nous reptes climàtics i també les conseqüències de conflictes que potser ja no obren portades. Les dades de l’atur dels 2023 indiquen que el còmput interanual ha estat d’una reducció de 750 persones a les llistes de desocupats, però l’any s’ha tancat amb un augment progressiu de l’atur i una sorprenent reducció, molt important, en el nombre de nous contractes. Així és que, de moment, comencem malament. Veurem si turisme i indústria aconsegueixen recuperar-se. D’altres sectors locals, com l’agrari, ja gairebé el descartem com a motor, perquè els mercats globals s’han encarregat, també, de minimitzar-lo.