Més responsabilitat al volant

Quan acaba l’any, un dels recomptes que es fa habitualment és el de nombres de víctimes que hi ha hagut a les carreteres. Durant les darreres dècades, s’ha fet un gran esforç des de les administracions per conscienciar la societat de la importància de ser responsable al volant. De fet, molts joves han crescut escoltant i veient campanyes de sensibilització a la ràdio i la televisió. La majoria, alertant del perill de conduir un vehicle després d’ingerir alcohol. Sembla que això ha tingut efecte, ja que han caigut els positius en controls d’alcoholèmia a Tarragona durant el 2023. I és un fet molt remarcable. Però encara queda molta feina a fer. Sobretot perquè l’objectiu sempre ha de ser acabar l’any amb el recompte de morts a la carretera a zero. És cert que les autoritats poden ser més estrictes, però també ens hauríem de mirar al melic. Et poden bombardejar amb missatges i alertes perquè no condueixis begut, però, al final, la decisió sempre és del conductor. I cal ser responsable. No només poses la teva vida en risc, sinó també la de desenes de persones amb les quals et creues mentre condueixes. S’han fet passes (i grans) per intentar solucionar el problema, però encara queda camí a recórrer.