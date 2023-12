El maldecap de la seguretat

Creat: Actualitzat:

Fins a 131 aspirants es disputaran una de les 22 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona que estan en procés de selecció. Es tracta de noves incorporacions previstes per a l’any vinent i que han de sumar-se a altres corresponents a rangs superiors en l’escalafó policial. D’aquesta manera, es podrà donar compliment —tot i que caldrà veure si les xifres són les adequades— a la millora de la vigilància als barris que ha plantejat l’equip de govern. El compromís amb els veïns és el de posar patrulles policials a peu a tots i cadascun dels districtes administratius en què està dividida la ciutat. L’increment d’agents també anirà acompanyat d’un important desplegament de noves càmeres de control als accessos de Tarragona. Es tractarà d’eines previstes dins la implantació de la zona de baixes emissions, però és evident que també resultarà un element dissuasiu per la comissió d’actes delictius. El vandalisme, els robatoris a habitatges i els petits furts que afecten comerços o vehicles potser no són grans accions punibles, però sí que quan són reiterats esdevenen un maldecap. Un maldecap que el ciutadà espera no haver de patir gràcies a la seguretat que espera tenir gràcies als serveis que li ha d’oferir el seu consistori.