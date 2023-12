Alertes que no arriben

Creat: Actualitzat:

Amb molt pocs dies de diferència, al Camp de Tarragona s’han viscut dues situacions excepcionals, vinculades a incendis en indústries. La primera als terrenys d’Afepasa al polígon Constantí i la segona, entre dimarts i dimecres, que ha afectat l’empresa Salvat Logística, ubicada al CIM del Camp. En aquest últim cas, les naus estan al terme municipal de Reus, però es tracta d’instal·lacions que estan molt més a prop del nucli urbà de la Canonja que no pas del reusenc. En els dos casos Protecció Civil va decidir activar el Plaseqta, aplicant el protocol que en gran manera està mediatitzat pel tipus de producció o emmagatzematge de les empreses afectades. Sofre i productes farmacèutics, respectivament. I en els dos casos, que afortunadament no van produir danys personals (tot i que si materials), s’ha posat en evidència que les alertes a mòbil que han d’avisar la població del confinament, encara estan lluny de ser una solució completa. No van arribar a tota la població i treballadors de moltes empreses pròximes ni tan sols van saber que estaven en situació d’emergència. Aquesta és una assignatura pendent que depèn gairebé exclusivament de factors tecnològics. Això hauria de simplificar poder-hi donar una solució ràpida i definitiva.