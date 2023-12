Estadístiques per un drama en el trànsit

Creat: Actualitzat:

Un any més s’ha fet públic l’estudi d’EuroRAP de Catalunya. L’estudi ha arribat ja a la 22a edició, la qual cosa, a banda d’evidenciar la seva utilitat, també permet disposar d’una visió clara de l’evolució de la situació de mobilitat a les carreteres catalanes. I les dades són fredes i asèptiques, però en el cas del trànsit, acaben sent el reflex de situacions humanes molt traumàtiques. Afortunadament, ja s’han deixat enrere aquelles èpoques en què les víctimes a la carretera es comptaven per centenars cada any, però qualsevol víctima és un drama. És evident que el risc zero no existeix, però eines com l’EuroRAP serveixen també per incidir en aquells trams de carreteres i vies que necessiten una actuació específica per minimitzar situacions de perill. La millora de les infraestructures és un factor essencial. Vies com l’A-27 o el desdoblament de l’A-7, amb la consegüent recuperació urbana de trams de l’N-340, per exemple, ajuden a reduir el nombre d’accidents, tot i que, hi ha factors socials nous que hi intervenen. L’ús més gran de les motos i les bicicletes, sobretot en àmbits d’oci en entorns de trànsit dens és un factor sobre el qual caldrà intervenir en un futur immediat. Les estadístiques ho reclamen.