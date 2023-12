Equilibri entre negoci i convivència

Creat: Actualitzat:

Més d’una vintena de municipis catalans, entre els quals sis de tarragonins, han signat un manifest contra el Decret Llei aprovat recentment per la Generalitat de Catalunya sobre els habitatges d’ús turístic. Els ajuntaments que s’hi oposen esgrimeixen que la regulació que estableix el Govern afectarà el desenvolupament econòmic que, de manera significativa, està vinculada al sector turístic. És el cas, per exemple, de municipis com Salou, Calafell, l’Ametlla de Mar o l’Hospitalet de l’Infant. Les queixes ara mateix són un càlcul de danys sobre l’afectació que esperen en el futur. I això no condiciona el fet que és gairebé una necessitat la regulació d’un model que ha crescut exponencialment els darrers anys. Un dels efectes perversos que aquest creixement ha estat l’augment de preus, la manca d’oferta de lloguer i l’expulsió de la població dels nuclis dels municipis. El que almenys cal reconèixer-li a la nova norma és que ha posat sobre la taula el difícil equilibri entre el negoci i la convivència en aquest apartat concret del sector. Ajustar-la fins a fer-la útil per als residents ‘habituals’, que també es beneficien de la marxa de l’economia local, haurà de ser el propòsit d’alcaldes i Govern.