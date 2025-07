Sexe i personalitat

Creat: Actualitzat:

Benvolgudes i benvolguts, la maduresa personal exigeix el domini dels instints, la seva integració en la llibertat. La sexualitat és una realitat complexa, present en tota la nostra vida. Si hom desitja que la seva vida humana i cristiana tingui èxit, és necessari que la sexualitat maduri simultàniament amb ella. És per tot això que es fa urgent per a tothom l’educació sexual.

Diem educació: no n’hi ha prou amb la informació o amb la instrucció. L’home educat sexualment té domini del seu instint. L’educació sexual d’una persona és una història que dura tota la vida, i comença ja abans de néixer. Ningú no és mai prou madur humanament, ningú no ha integrat mai prou la seva sexualitat en un comportament totalment net i lliure. És un treball, un esforç de tota la vida.

Podem insistir en tres aspectes:

1) La maduresa sexual es dona en la persona que té maduresa afectiva, la capacitat de dominar els propis impulsos i tensions. En la relació amb altres persones, comporta no buscar els beneficis propis, ni voler dominar o sobreposar-se a l’altre. Fuig de tota mena de sentimentalismes «enganxosos», de maneres de fer plenes de desconfiança i gelosies. L’home madur afectivament, és la persona capaç de fer amistats vertaderes.

L’absència del desig sexual en les relacions amb les nostres amistats, és senyal de maduresa humana i de maduresa sexual. S’ha d’integrar l’instint en el pensament i desig lliures. Es fa molt sospitosa la teoria segons la qual tot amor entre persones de diferent sexe conduiria a experiències sexuals. Les persones madures saben quin lloc té el sexe en el festeig, en el matrimoni, en les amistats veritables.

2) La maduresa sexual demana també la maduresa en la llibertat. Ser capaç de prendre decisions, d’acceptar i de demanar consell, saber mesurar les conseqüències de les pròpies accions i fer-se’n responsable. És lliure el qui només pensa a donar-se. L’home lliure de debò haurà descobert que la sexualitat s’ha de viure com una paraula d’amor; que la libido ha de ser humanitzada, que cal desterrar del sexe tota mentida i engany, purificant-lo constantment dels fàcils comportaments agressius i mentiders que el poden degenerar.

Aleshores hom sabrà distingir entre aquests tres moments d’estimar una persona de l’altre sexe: La que s’expressa amb l’admiració, el respecte i l’alegria de veure que l’altre és digne de ser estimat; el festeig com a temps de la preparació de la donació total en el matrimoni i com a prova de la veritat de l’amor mutu; el matrimoni com a compromís d’una donació total, exclusiva i per sempre de la pròpia persona al cònjuge.

3) Finalment, la maduresa sexual demana coneixements i idees clares, capacitat de discernir i de jutjar. Al pa, pa; i al vi, vi. Cal posseir criteris ben definits i certs per a destriar el que és bo del que és dolent, el que és vertader del que és fals. Convé tenir una recta escala de valors.