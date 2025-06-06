Opinió
Pentecosta, un camí alternatiu
Benvolgudes i benvolguts, aquest diumenge celebrem la Pentecosta, una diada molt assenyalada en la nostra fe cristiana. Festegem la irrupció al món de l’Esperit del Crist ressuscitat, una gesta que il·lumina la nostra humanitat transcendint-la vers la seva plenitud. En efecte, l’Esperit no ens abstreu de la realitat, sinó que ens hi arrela encara més, ens humanitza i humanitza tota realitat personal i social.
Un dels efectes d’aquest humanisme espiritual és la comunió en la diversitat. Inclinats tots plegats a la dispersió i a l’autoreferència, ens trobem que la docilitat a l’Esperit ens atorga l’únic llenguatge que comunica i que no separa: el llenguatge de l’amor. Per això, aquell petit grup dels deixebles, abans poruc i tancat, aprèn a transparentar, de manera universal i plural, el miracle de la comunió, que s’obre pas enmig de la diversitat més evident.
L’Esperit no uniformitza, sinó que harmonitza; no imposa, sinó que proposa; no destrueix, sinó que edifica. En un món trencat per les diferències, l’Esperit ens crida a celebrar-les, a escoltar-les i a deixar-nos enriquir per elles.
Una crida ben actual. Vivim en un temps d’una gran complexitat. El món sencer experimenta tensions socials, migracions constants, desigualtats que s’accentuen, reptes ambientals inajornables i polaritzacions polítiques i culturals que ens allunyen els uns dels altres. Dins d’aquest panorama, les nostres comunitats poden sentir-se confoses, desorientades i ferides. La temptació més fàcil és, potser, replegar-nos en nosaltres mateixos, atrinxerar-nos rere murs ideològics o culturals, i mirar amb recel l’altre, el diferent.
La Pentecosta ens ofereix un camí alternatiu. Ens recorda que el veritable Esperit obre finestres i construeix ponts en comptes d’aixecar murs; allarga la mà en comptes de matar la vida; fa possible l’escolta, l’entesa i el reconeixement mutu, en comptes de presentar-nos com una amenaça els uns per als altres.
En aquella primera manifestació de la Pentecosta, els deixebles no romangueren reclosos a casa, sinó que sortiren a anunciar a tots els pobles l’esperança i el compromís d’un món nou. També nosaltres volem caminar per totes les cruïlles de la humanitat i anunciar que la pau i la fraternitat són possibles.
L’Esperit empeny les persones de bona voluntat a esdevenir missatgers de la pau en un món ple de conflictes. Per això, la Pentecosta és la festa de la paraula compartida, de la diversitat reconciliada, del coratge que impulsa a sortir a l’encontre dels altres, especialment dels més necessitats.