En portada
Pelegrins d'esperança
L’Any Jubilar 2025 ens és una experiència que ajuda a viure la sinodalitat en l’Església, fidels a Jesucrist, ens procura una manera de ser: «Ens hem adonat que érem a la mateixa barca, tots fràgils i desorientats; però, al mateix temps, importants i necessaris, tots cridats a remar junts, tots necessitats de confortar-nos mútuament. En aquesta barca hi som tots» (Papa Francesc, «Meditació durant la pregària feta a l’atri de la Basílica de Sant Pere»; 27-III-2020). És una oportunitat, doncs, per a cuidar la fe i compartir l’esperança, donant-ne testimoni (cf. 1Pe 3,15), el mateix papa Francesc, en la convocatòria del Jubileu, recorda les paraules del Salm 27: «Espera en el Senyor i sigues fort; tingues valor i espera en el Senyor».
Per al pelegrinatge proposo dues ajudes, a les quals se’n poden incorporar d’altres. La primera és recordar les actitud espirituals que el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Planellas, proposa a l’exhortació pastoral La comunió i la sinodalitat en la vida diocesana (Tarragona, octubre 2021), p. 39-46, que us convido tornar a llegir:
— Escolta humil.
— Comunió fraternal.
— Deixar que actuï l’Esperit Sant.
— Pregària confiada.
— No arrogar-se el que poden fer els altres.
— Treballar les actituds humanes: la claredat abans que res. L’afabilitat o benvolença amb la qual Crist mateix ens va proposar aprendre d’ell: «Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor» (Mt 11,29). La confiança. La prudència pedagògica.
D’altra banda, proposo concretar alguna de les prioritats de l’Arquebisbat per al trienni 2025-2028, d’afavorir la participació i caminar junts (amb les altres prioritats), en concret la tercera:
— Fomentar el coneixement de les UPA a tots els nivells i promoure el seu desplegament definitiu a l’arxidiòcesi perquè siguin veritablement sinodals.
— Motivar el laïcat a la participació corresponsable i a la formació en tots els àmbits per fer-ho realitat.
— Promocionar i donar suport a l’Escola de Pastoral de l’INSAF per part dels consells dels arxiprestats i dels consells i equips rectors de les UPA.
— Motivar i formar el clergat, els consagrats i el laïcat per a practicar una bona sinodalitat tant a les UPA i parròquies com a tots els organismes diocesans.