Creat: Actualitzat:

Seguro que cualquiera de mis primos que lea este título sabrá cuales son. Las galletas de la abuela son rectangulares y muy tostadas, eso siempre. Tal vez os preguntéis, que es lo que tienen de importante para que escriba sobre ellas. Pues no os voy a dar ni la marca, ni la receta, porque las galletas de la abuela me llevan a mucho más allá.

Me llevan a esas pequeñas cosas que hacen que tu vida sea mejor. Creo que a menudo nos olvidamos de los abuelos, y del papel fundamental que tienen en la vida de todos los que les rodean. Y da igual que sean abuelos, abuelitos, avis, iaios o padrins… Son las personas que están detrás de nuestros padres en el árbol genealógico, y por eso forman parte de esas ramas que nos sustentan y nos aguantan.

Ya he escrito varias veces que soy maestra desde hace muchos años, y de verdad que se nota los niños que crecen creando vínculos con los abuelos. Es como que crecen con más seguridad, porque cuando pasa algo, hay más personas que te están sosteniendo, y por consiguiente es más difícil que puedas caer.

Y las galletas de la abuela me hablan de lo sencillo, de un vaso de Duralex de los de toda la vida con un café con leche y sus galletas. De ese ratito en mitad de la tarde para saborear ese manjar. De un parar cuando has sido madre de ocho hijos, con todo el despliegue de vidas que ha salido a partir de ahí, cuando has llevado una familia a la vez que una fonda y una cantina, y de repente ese café con leche y galletas, viene a ser lo que hoy en día llena las redes, del aprender a parar, de saborear lo sencillo.

Porque no sé vosotros, pero cuando yo pienso en mis abuelos, no me viene un día en concreto con una frase muy sabia que me dijeran, me vienen tantos y tantos momentos, tantos pedacitos de vida que me ayudaron a ser mejor persona, y sí muchas frases, pero no de esas que sientan cátedra, de esas que te hacen saber que formas parte de algo, de una familia, y ese es el mejor regalo creo que te puedan hacer.

A veces veo a niños que tratan mal a sus abuelos, y se me rompe algo por dentro… los abuelos ya hicieron de padres en su día, así que cuando son abuelos les toca ejercer como tal. En el colegio hace unos años celebrábamos con los niños de infantil el día de los abuelos. Era genial, porque aunque había niños que no tenían abuelos, o estaban lejos, el resto de abuelos, se implicaba de tal manera, que cuando los veías en las actividades, si no les conocías, no sabías quien era abuelo de quien. Se explicaban cuentos, se bailaban canciones…

Me da miedo que estamos en un momento de vida en la que se está abriendo una brecha, donde se pierden las enseñanzas que se han ido traspasando de generación en generación… abuelas que han enseñado a coser o a hacer ganchillo, y que luego han aprendido las nietas, y las madres de esas nietas, enseñaron un día a las suyas propias… esto es tan sólo un ejemplo… En el colegio a veces hay niños tristes porque no han conocido a sus abuelos, y siempre les animo a que pregunten muchas cosas a sus padres, que sepan cómo eran, que les gustaba hacer, cuál era su comida o su receta favorita. Porque tal como dicen en la película de Coco, “Recuérdame” porque solo cuando dejas de recordar, es real que esa persona ya no está.

Reconozco que por más que la vea siempre lloro en ese momento de la película, y lejos de estar triste, es como que me hace más consciente, de que sigo recordando cosas de mis cuatro abuelos, con lo cual aún forman parte de mi vida, aunque no estén presentes aquí.

Ojalá un día de estos por la tarde saques un rato para tomarte un café con leche, un té, una infusión, un chai o lo que quieras, y dediques un momento a pensar en tus abuelos, da igual si ahora eres hijo, padre o abuelo también… en su momento tuviste a los tuyos, ¿tienes recuerdos de momentos con ellos? Misión cumplida pues.