‘Muggles por el mundo’

Si has leído o visto alguno de los libros o las películas de Harry Potter, sabrás de lo que hablo, y si no, no pasa nada porque yo te lo cuento. Los muggles son las personas no mágicas que salen en todas esas historias. ¿Qué opinas tú de la magia?

Tal vez las relaciones con los trucos en los que aparece un conejo en una chistera, por supuesto la indumentaria nos lleva a visualizar una capa. Otras veces la magia viene a la mente en forma de hadas y duendes. También en concesión de deseos, incluso dentro de una lámpara maravillosa. En conjuros, pócimas y hechizos también la podríamos encontrar. Y por supuesto en la Navidad. Aunque para mí la magia va mucho más allá.

A veces en el colegio les doy una piedra que puede ser cualquiera que se encuentre en el patio, pero si les dices que es una piedra mágica ya la situación cambia. A veces me preguntan, ¿y qué hace? Porque piensan que tal vez le puedan pedir a la piedra algo y lo vayan a conseguir. Pronto entienden que no es esa la magia que transmiten. La magia está en que por ejemplo cuando cojas esa piedra hagas una respiración, o pienses en algo que te haga sentir bien. Y esa piedra que a ojos de muggle es tan sólo una piedra, se convierte en algo más.

Y la magia creo es aplicable en muchas situaciones, y es apta para todas las edades. A veces me encuentro con antiguos alumnos, o con algún padre o madre que me dicen: «aún tiene guardada la pechina que le regalaste a los 3 años». Pechinas, piedras, diamantes mágicos… Hicieron la función en su día y la siguen haciendo ahora. Porque si alguien con más de 18 años guarda una pechina que se le regaló a los 3, me reafirmo en que sí que tiene magia.

Hace dos años hice una actividad con un curso de 2º de la ESO, al acabar les di una tira de tela a todos por igual. Algunos se la pusieron de pulsera, otros en la mochila, otros la guardaron y tal vez alguna iría a parar a la papelera. Pero esta Semana Santa en un curso me reencontré, con algunos alumnos de aquella actividad, ahora en 4º de la ESO, y me dijeron, aún tenemos guardadas las tiras de tela…

La verdad que suspiré y pensé: misión cumplida. Porque aunque sean adolescentes, cuando les doy algo siempre les digo, esto es mágico, y en las formaciones con adultos hago igual. Porque creo de verdad que todos necesitamos magia en la vida.

El conjuro que me gusta más de Harry Potter es: Expecto Patronum que significa «espero un guardián». Se utiliza para defenderse de los ‘malos’, y para poder hacerlo, se debe pensar en algún recuerdo feliz. Porque la vida va de eso, si piensas bonito sentirás bonito. Y porque aunque a veces esté todo muy oscuro, estoy segura que en algún rincón nuestro podemos encontrar ese recuerdo feliz. Ojalá si en algún momento necesitas ese Expecto Patronum tengas muchos recuerdos felices entre los que escoger. Ojalá vivas con magia. Ojalá repartas magia.