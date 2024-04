Quan ERC governa, el Baix Penedès guanya

Creat: Actualitzat:

L’eclipsi solar recent als Estats Units ha estat un tema comentat àmpliament, un moment en què el dia es converteix en nit. Aquest fenomen natural ha portat a diverses interpretacions, algunes més

fantàstiques que altres. No obstant això, el dia i la nit, o el sol i els núvols, sovint es comparen amb allò positiu i allò que embruta o fa desaparèixer aquesta positivitat.

Si donem un valor de positivitat al sol, podem concloure que el govern d’ERC, liderat per Pere Aragonès, ha suposat que llueixi el sol a Catalunya i especialment al Baix Penedès. Per què?

Sota el lideratge d’ERC, Catalunya ha assolit rècords d’exportacions, productivitat i ocupació, amb un rècord de treballadors contractats i un PIB en auge. Aquestes conquestes són crucials a mesura que s’aproximen les properes eleccions, on correm el risc de perdre els avenços aconseguits si no prenem la decisió correcta.

A la comarca del Baix Penedès, ERC ha estat instrumental en la promoció del creixement industrial, allunyant-se dels models obsolets basats exclusivament en la logística i apostant pel model IDIADA, que ha enfortit significativament el teixit industrial de la regió. A més, ERC ha creat la «Vegueria del Penedès» per abordar les preocupacions locals i ha fet grans avenços en l’educació, implementant mesures com el xec escolar, l’educació gratuïta a l’i2 i una reducció espectacular de les taxes universitàries, garantint un accés més universal a una educació superior de qualitat.

Vam començar a revertir les retallades amb pressupostos expansius, tot i que una oposició irresponsable ha impedit que moltes de les millores

previstes es duguin a terme en tots els àmbits que les necessitaven. Es van permetre el privilegi de votar-los en contra. Els pressupostos que, en tota la història, més recursos posaven a l’abast de la ciutadania.

Si voleu mantenir les polítiques de recuperació en tots els sectors públics, si voleu que el català segueixi sent un dels pilars socials de la nostra societat (amb un sector audiovisual català en auge, una plataforma digital que arriba a tota la joventut catalana i que ja està a nivells de visualització de Netflix...), i si voleu que puguem continuar treballant per una Catalunya més lliure per un camí transitable i possible, només Esquerra Republicana de Catalunya pot fer-ho possible.

El 12 de maig, assegurem-nos que el Baix Penedès continuï guanyant amb la lluminositat del bon govern, la responsabilitat i el treball dur al costat de la gent. Només ERC pot garantir el progrés continuat del Baix Penedès.