Entrevista
«El tramvia serà el primer element estructural de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona»
El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, explica com avança el projecte del TramCamp així com l’impacte que preveu que tingui al territori. També aborda una hipotètica absorció de Rodalies
Carles Ruiz fa un any i mig que és president de Ferrocarrils de la Generalitat i una de les grans carpetes que ha tingut sobre la taula és el TramCamp. «Tenim moltes ganes d’aterrar a Tarragona», expressa.
El projecte va ser una adjudicació directa del Govern a Ferrocarrils. Per què a FGC i no a Renfe o a una empresa privada?
«Ferrocarrils és l’instrument del Govern. Nosaltres fins ara hem operat línies metropolitanes, vam fer també l’encàrrec de la Pobla i, lògicament, en un projecte de la importància que té aquest primer tramvia del Camp de Tarragona, el Govern va decidir que l’empresa, que ja era la seva operadora, tirés endavant aquest projecte».
Quin paper hi juga l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) del Camp de Tarragona en aquest projecte?
«Són coses diferents. Nosaltres som un operador, el que fem és aquells encàrrecs de mobilitat que se’ns fan per part del Govern o per part de l’Autoritat Metropolitana del Transport. Els tirem endavant com a operador. Una altra qüestió és la gestió del conjunt del sistema, que és la que controla el Govern i també a través de l’ATM».
Què ha d’esperar la ciutadania pel que fa al servei?
«Estem treballant en el primer element estructural de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Tal com estarà configurat, generarà noves dinàmiques de mobilitat que ara no existeixen o que es fan d’una altra manera. La ciutadania ha de tenir un sistema de transport públic a tota l’àrea metropolitana que vinculi elements tan importants com és Tarragona, l’aeroport de Reus, tota l’àrea de la zona turística de Cambrils, Vila-seca, Salou».
L’objectiu que es marquen és que la ciutadania canviï el cotxe privat pel tramvia?
«Hi ha un element que és molt clar: la mobilitat privada ha arribat al seu límit. Ja no podem inventar més carreteres, més vials, no tenim capacitat. Les ciutats, i sobretot àrees denses, com pot ser la de Tarragona o la de Barcelona, no tenen capacitat per promoure més potència de mobilitat privada. Per tant, el futur clarament està en els sistemes de mobilitat de transport públic.
Com es pot ser competitiu en un sistema de mobilitat de transport públic?
Lògicament, garantint una fiabilitat, garantint uns temps, arribant a molts punts que tinguin interès per a les persones, i això és precisament el que s’està configurant amb el TramCamp».
Serà compatible amb l’autobús o serà la competència?
«Cada sistema de mobilitat és totalment diferent. No és igual la funció que fa un autobús, ni la funció que fa un tramvia, ni la funció que fa un tren de rodalies o un tren de proximitat. Cada un és diferent i són complementaris, això és l’important. El gran canvi que s’està produint en la mobilitat arreu és la interoperativitat. És a dir, que s’estan generant sistemes de transport molt diferents, complementaris, i amb operadors diferents. Per tant, no es pot demanar el mateix a un autobús que en un tramvia. Tots són necessaris, perquè cadascú cobreix etapes, arribades, punts molt diferents. El que és important és el sistema, i que hi hagi elements estructurals, com és el cas del tramvia, que tenen molta més capacitat que d’altres i que poden donar aquesta capacitat de mobilitat de persones molt més elevada a punts estratègics».
Zones turístiques
La fase 1 del TramCamp passarà per zones i municipis turístics. Quin impacte hi preveuen?
«Serà un servei inèdit al país. Un transport ràpid i de gran capacitat que travessarà tota la zona turística. Suposarà un potencial per a aquests municipis, que permetrà una vinculació més estreta entre el territori».
La previsió és que aquest tram estigui operatiu el 2028. Hi arribaran a temps?
«Sí, seguim els terminis de la nostra agenda. Estem ja iniciant les primeres obres per començar a treballar sobre el terreny. S’han comprat ja els tramvies, s’han adjudicat també els tallers, que seran una peça molt important de tot aquest engranatge. Per tant, nosaltres estem sobre l’agenda i estem fent bàsicament els passos necessaris perquè sigui una realitat el 2028».
A nivell de plantilla, poden assumir el projecte amb els treballadors que ja hi ha a l’empresa o s’hauran de reforçar? Planegen contractar gent del territori?
«El desenvolupament del projecte es farà aquí al territori, no pot ser d’una altra manera. Lògicament, és un projecte nou, és un servei nou que donem i, per tant, pràcticament és crear tota una plantilla, tota una estructura de gestió nova dintre de Ferrocarrils. De fet, hem publicat ja una plaça de direcció pel projecte per poder complementar totes les persones que estan treballant dintre de la casa per començar a fer-se càrrec ja del desenvolupament del projecte».
En l’àmbit de les tarifes, tenen alguna previsió? Serà un sistema integrat amb altres mitjans de transport?
«Sempre treballem amb els models integrats i, en aquest sentit, el sistema tarifari es determina amb el Departament i amb l’ATM. Aquesta finestreta encara no és oberta. Estem ara tot just començant amb les obres».
Relació amb el territori
Un cop estigui operatiu, FGC estarà amatent a les possibles modificacions o millores que proposin ajuntaments o veïns?
«Nosaltres, normalment, quan estem implantats en una zona tenim una relació molt estreta amb el territori. Ens agrada parlar directament amb els ajuntaments i amb els usuaris. Així ho fem amb el tren de la Pobla i a les línies metropolitanes. La manera de funcionar que tenim a Ferrocarrils és ser molt atents a les necessitats del territori. El sistema ferroviari és un sistema que no es pot anar canviant cada dos per tres, però sí que és veritat que per això es triga a planificar-lo i posar-lo en marxa, perquè hi ha hagut un debat molt important dintre del territori per afinar al màxim possible».
Quin calendari tenen previst per a la fase 2?
«Això ho marcarà el projecte que s’està acabant de realitzar per part del Departament. Aquest és el que marcarà l’agenda. És més complex que la primera fase i, per tant, també afecta més interlocutors i infraestructures».
Crisi de Rodalies
Davant de la crisi actual a Rodalies i el debat polític al país, com veu la demanda sobre que FGC en sigui l’operadora?
«Jo crec que la decisió que ha pres el Govern i que s’ha pactat és la més idònia. Veig bé crear una empresa nova que assumirà tot el traspàs i totes les línies que ja estan en funcionament a Rodalies. Ferrocarrils ens dediquem més als nous projectes, com el tren de l’aeroport o l’ampliació de la línia fins a Gràcia. Creixerem en un 50%. Són canvis importants i necessitem adaptar-nos».