El mirall
El TramCamp agafa el tramvia de Tenerife com a model de referència
Les característiques del servei a l’illa canària són molt semblants a les previstes al Camp de Tarragona
Qui ho diria. Poques connexions es poden establir entre el Camp de Tarragona i Tenerife. Però el tramvia en podrà ser una. El TramCamp que projecta Ferrocarrils de la Generalitat al nostre territori té com a màxima referència el de l’illa canària. «Hem estat comparant amb altres tramvies perquè és la primera vegada que posen en marxa un tren des de zero. Cal tenir en compte que cada servei té la seva dimensió i està adequat al lloc on està. Però el tramvia de Tenerife és el que s’aproparia més a nosaltres», indica Carles Ruiz
Per què? Doncs, per començar, perquè està gestionat per un operador públic: MetroTenerife, que depèn del Cabildo. També, per una qüestió de dimensions. El tramvia illenc compta amb dues línies, com les que tindrà el nostre. La principal, que connecta San Cristóbal de la Laguna i Santa Cruz de Tenerife, té uns 12,5 quilòmetres. La primera fase del TramCamp connectarà 14 quilòmetres. En ambdós tramvies, el temps de trajecte complet d’una punta a l’altra és d’una mica més de 30 minuts. «Hem buscat una referència en doble sentit. Tant pel que fa al model de gestió com pel que fa a les dimensions. Aquest mirall no el trobem amb els de Granada, Saragossa o els de Barcelona», expressa el president d’FGC. De fet, representants de l’operadora pública catalana van viatjar a l’illa per veure in situ el servei.
Des del 2007
El tramvia de Tenerife es va inaugurar el 2007. En aquests anys de servei, ha transportat més de 240 milions de passatgers, ha realitzat prop de 2,5 milions de viatges comercials i ha recorregut 24 milions de quilòmetres. El servei funciona de dilluns a divendres de 6.00 a 24.00 h, i els caps de setmana i festius hi ha servei les 24 hores. En hora punta (7.00-15.00) la freqüència és de cada 5 minuts. El 40% dels viatges es fa per motius de mobilitat obligada, principalment treball o estudis. La línia 1 s’utilitza, sobretot, per a desplaçaments a casa (26 %), a la feina (24 %) i a centres educatius (18 %), mentre que la Línia 2 concentra la seva demanda en viatges a casa (40 %), feina (15 %) i estudis (10%), segons l’última memòria anual disponible de MetroTenerife. És l’únic sistema ferroviari a les Canàries. De cara al futur, es preveu ampliar la xarxa amb noves línies i extensions, incloent-hi una connexió prevista amb l’Aeroport de Tenerife Nord i una prolongació de la línia 2 fins al barri de La Gallega. Com dirien allí: Agüita!