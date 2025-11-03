Territori
El pressupost inicial de l’ens metropolità serà d’uns 60.000 euros anuals
Tarragona i Reus seran els municipis que més recursos hi destinaran amb 10 mil euros cada any
El passat divendres també es van aprovar la distribució de quotes econòmiques entre els membres de l’Associació. Segons ha pogut saber el Diari Més, aquests cànons es regiran per la població de cada municipi. Així, els de menys de 3.000 habitants pagaran 500 euros, mentre que els de més de 100.000 habitants, Tarragona i Reus, abonaran 10.000 euros. Els municipis que tenen entre 20.000 i 50.000 habitants aportaran 5.000 euros, mentre que els que registren més població, sense arribar als 100.000 residents, pagaran 7.000 euros. Aquestes quotes s’hauran d’aprovar formalment pels respectius òrgans competents municipals. L’objectiu és que l’Associació tingui la suficient autonomia econòmica per aconseguir els seus objectius i que tots els membres hi puguin col·laborar.
Segons s’explica des de l’Associació, aquest és el «criteri objectiu més clar» per saber els recursos disponibles de cada municipi. Són prou altes per garantir una mínima capacitat de finançament propi, que no depengui només de la Generalitat o la Diputació, i prou baixes perquè els municipis més petits també hi puguin participar. La Diputació també ajudarà econòmicament en aquest estadi inicial i el pressupost per l’any vinent es preveu d’uns 60.000 euros.
Tot i que el comitè directiu actual està format pels set municipis impulsors, els alcaldes allarguen la mà a aquells ajuntaments que en vulguin formar part.
Renovació del comitè
El calendari amb el qual treballa l’Associació mostra que, a partir del primer semestre de l’any vinent, es podran incorporaran nous ajuntaments i es farà una renovació del comitè directiu per fer-lo «més plural». La idea és clara: no establir un «club exclusiu» de set municipis, sinó un «espai de consens» que vol créixer amb totes les localitats que s’hi vulguin sumar. Tots els ajuntaments es podran adherir a l’associació i participar tant en els grups de treball com en la seva activitat ordinària.
Ara bé, qui formarà part o no de l’àrea metropolitana definitiva ho determinarà la llei que s’ha de tramitar al Parlament de Catalunya. Cal destacar que hi pot haver municipis de la segona corona metropolitana que, com passa a Barcelona, també tinguin un paper rellevant.
Tal com va avançar el Diari Més, el full de ruta amb el qual es treballa és que l’àmbit geogràfic de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona englobi 30 municipis, els quals sumen una població total d’uns 460.000 habitants.