Política
Desenvolupar una llei metropolitana, el gran repte de la nova Associació
La constitució del nou ens pot transformar la manera d’abordar qüestions com l’urbanisme o la mobilitat
El passat divendres es va celebrar l’acte de constitució de l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Un primer pas que va definir el funcionament de l’ens, així com el seu organigrama i els seus objectius.
Tal com va avançar el Diari Més, Roc Muñoz, alcalde de la Canonja, va ser nomenat el president. El seu municipi serà la seu de l’Associació i les dues vicepresidències les ocuparan Dolors Farré, alcaldessa de Valls, i Pere Granados, batlle de Salou. Els altres alcaldes ocuparan les vocalies i l’assemblea es preveu que es reuneixi dos cops l’any. Pel que fa als reptes territorials que aquest òrgan metropolità ha d’abordar, un dels més importants és l’Urbanisme. L’Associació es marca com a objectiu reactivar, conjuntament amb la Generalitat, el Pla Director del Camp de Tarragona. En aquest sentit, aquest document es considera l’eina que ha de permetre establir una «visió compartida de futur». Amb aquest nou ens es vol canviar la forma de fer des de Barcelona i que des del territori es pugui fer l’última fase del pla amb un diàleg actiu amb els ajuntaments. També, remarquen que no es votarà res en l’assemblea de l’Associació com a tal, ja que no és la seva competència, sinó que es farà lobby perquè qüestions com aquesta arribin a bon port.
Una altra problemàtica que afrontarà l’organisme metropolità és el transport, amb la mirada posada el 2028, quan s’acabarà la concessió de les línies de bus. En aquest sentit, l’Associació treballarà perquè l’Autoritat del Transport Metropolità assumeixi més competències. A la vegada, s’estudiarà crear una empresa de mobilitat territorial a «mitjà-llarg termini».
Trobar el paraigua
Més enllà, l’Associació haurà de trobar el seu paraigua jurídic i executiu. La comissió de secretaris i interventors buscarà la fórmula jurídica per establir un òrgan executiu propi. Inicialment, es preveu que faci la funció d’una agència de promoció econòmica i competitivitat, però en el futur també podria assumir altres competències. Paral·lelament, s’arrencaran converses per desenvolupar, «en un temps prudencial», una llei pròpia que permeti articular el territori amb més garanties jurídiques.
Des de l’Associació deixen clar que aquesta futura llei no serà com la de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó un «instrument adaptat» a la realitat del Camp de Tarragona. Aquest no és una sentència menor, ja que àrees metropolitanes jurídicament constituïdes no n’hi ha, més enllà de la barcelonina. Una que es va quedar molt a prop d’aconseguir-ho va ser la de Vigo, que va redactar i presentar la seva llei metropolitana. Tot i això, desavinences polítiques entre el Partit Popular i el Partit Socialista a la Xunta ho van tirar per terra. Un altre exemple és el de València, sense règim jurídic, però sí pràctic. Tarragona ha d’escollir.