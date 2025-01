Dos camins per arribar al mateix lloc

Publicat per Oriol Aymí Verificat per Creat: Actualitzat:

«A Tarragona el procés és un altre, però també hi ha una cultura de cooperació. Hi ha una cultura metropolitana respecte a molts temes, i ara es vol ampliar», assenyala Balmón. Al Camp de Tarragona, els mateixos municipis que ara impulsen l’àrea metropolitana van crear el 1987 la Mancomunitat per a la Gestió de Residus Urbans. Dos anys abans havia nascut el Consorci d’Aigües de Tarragona.

L’any 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei que va donar el tret de sortida a l’actual AMB, un ens que va substituir les tres entitats metropolitanes anteriors (la Mancomunitat de Municipis Metropolitans, l’Entitat del Medi Ambient i l’Entitat Metropolitana del Transport) i també el Consell Comarcal del Barcelonès, format íntegrament per municipis inclosos al projecte metropolità.

El procés tarragoní encara és incipient, però cap dels actors implicats ha verbalitzat la necessitat de suprimir cap consell comarcal. Ni tant sols de modificar-lo. Més que substituir, el Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana tarragonina el que fa és superar la fase d’embrió que va suposar el defenestrat Consorci del Camp de Tarragona i la seva Àrea d’Influència i, en realitat, la línia de pensament dominant és la d’aprofitament de les estructures existents per integrar-les d’alguna manera al projecte metropolità.

A Barcelona, diu Balmón, el debat sobre l’àmbit territorial va ser «fàcil». Per no eternitzar-lo, els promotors de l’AMB van optar pel major àmbit territorial de les entitats que anaven a fagocitar: la de Medi Ambient sumava exactament els 36 municipis que actualment integren l’AMB, en un debat en plena efervescència.

A Tarragona els 8 municipis del grup impulsor són els mateixos que van crear la mancomunitat de residus l’any 1987, però el debat territorial tampoc està tancat. «Hem d’acabar de definir l’àmbit territorial», deia al Diari Més la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ara fa un any.

Als residus urbans i a l’aigua, Tarragona li vol sumar la mobilitat, l’habitatge i la promoció econòmica i la cultura. Són gairebé calcades al ‘pack’ que sumaven les entitats metropolitanes anteriors d’una AMB que ha més que duplicat el seu pressupost. Un denominador comú: com més temps junts, sorgeixen més coses a fer.