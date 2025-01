La T-11 com a la Diagonal del Camp.Diari Més

On seria la plaça Catalunya si el Camp de Tarragona fos una única ciutat? La Canonja queda pràcticament al centre de la “ciutat única” que és l’àrea metropolitana tarragonina. La comparació amb Barcelona és tan impossible com inevitable, però té una virtut: permet fer-se a la idea de les distàncies i del temps que emprem ja sigui a Barcelona o al Camp de Tarragona per fer-les.

Observant el mapa veiem com la Diagonal i la T-11 coincideixen perfectament, però també ho fan altres vies principals, com la N-340 i Gran Via o l’autovia de Bellissens i el Paral·lel. Coincideix gairebé totalment la ubicació de l’estació de Sants i la intermodal de Vila-seca, mentre que la de l’Horta Gran, si s’arribés mai a fer, podria fer el paper que a Barcelona farà La Sagrera.

Aquest rol, el de centralitzar el transport de llarga distància i alta velocitat, el seguirà fent a casa nostra una estació que per ben poc no apareix al mapa i que, si parléssim de Barcelona, cauria cap a Montcada i Reixac. Això sí, a casa nostra, en cotxe privat, fer el camí és molt més àgil que travessar la trama urbana metropolitana de Barcelona. En transport públic, en canvi, és ben diferent.

La diferència apareix evident: la trama urbana de Barcelona és continua, mentre que el Camp de Tarragona és un conjunt de taques sense continuïtat i això, més que un inconvenient, pot representar un gran avantatge. Aquest mapa proposa un joc al lector: descobrir les dimensions i les distàncies del Camp de Tarragona fent servir un referent compartit: la ciutat de Barcelona. Una dada: anar de Zona Universitària a Diagonal Mar pot portar més de 30 minuts en cotxe.