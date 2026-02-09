Salou acull la 17a edició dels Avriga Fvscvs del Consell Esportiu del Tarragonès
Es van premiar i distingir entitats, associacions i esportistes destacats de la comarca
El Teatre Auditori de Salou, va ser el magnífic escenari que va acollir el passat divendres la gala de lliurament dels guardons de la dissetena edició dels Premis i de la Beca Avriga Fvscvs 2025, que convoca anualment el Consell Esportiu del Tarragonès, aquesta edició amb el suport de l’Ajuntament de Salou. Una gala que va comptar amb una gran representativitat de diferents institucions i agents esportius de la demarcació, com és el cas de la Representació Territorial de l’Esport de la Generalitat; de la Diputació de Tarragona; del Consell Comarcal del Tarragonès; del Departament d’Educació i Formació Professional; del COPLEFC; de diferents federacions esportives catalanes; de consells esportius i d’alcaldes i alcaldesses i altres representants de fins a divuit ajuntaments de municipis del Tarragonès.
L’acte es va iniciar amb la intervenció del president del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls, donant les oportunes salutacions i agraïments, remarcant la implicació del consell esportiu amb la promoció de l’esport escolar i per a tothom i, també, emfatitzant el destinat a la cohesió social, com també dels vincles amb els diferents agents esportius i institucions de la comarca.
Tot seguit, Pere Granados, alcalde de Salou, com a municipi amfitrió de l’esdeveniment, va fer la seva corresponent salutació, indicant especialment el compromís del municipi vers l’esport i destacant el creixement constant del turisme esportiu, del qual Salou és un dels grans referents.
A continuació, es va procedir al lliurament de les distincions directes a esportistes, equips o entitats per part dels alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores presents de 14 ajuntaments del Tarragonès que han volgut lliurar aquest reconeixement públic, amb els següents guardons atorgats: Anna Ortiz (Altafulla); David Belmonte (Roda de Berà); Eduard Osta (el Catllar); Gemma Rosell (la Riera de Gaià); Gerard Garriga (el Morell); Julen Alejandro (la Canonja); Nur Pérez (els Pallaresos); equip Sènior Femení del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau (Tarragona); Associació Solidària Sosciathlon (Vila-seca); Campmajó Bikes (Perafort i Puigdelfí); Challenge Salou; Club Patí Constantí; Club Patí La Pobla de Mafumet i Unió Ciclista Torredembarra.
Beca Avriga Fvscvs
Respecte a l’apartat acadèmic dels Avriga Fvscvs es va procedir a continuació a lliurar el guardó de la Beca per treballs de recerca o de síntesi d’estudiants de secundària del curs 24/25, al presentat per l’alumna de l’Institut Martí i Franquès, Maria Huerta i al representant del seu institut, pel seu treball ‘Qui posa els límits a l’esforç’, un treball que parteix d’una correcta hipòtesi inicial, amb un marc teòric ben estructurat i una part pràctica i unes conclusions molt ben elaborades.
L’acte va finalitzar amb el clàssic lliurament dels Premis 2025 de les diferents categories convocades que, conjuntament amb les distincions municipals, són un fidel exponent de la realitat esportiva i embranzida de l’esport comarcal. Les persones i entitats guardonades, segons dictamen del jurat dels Premis, van ser els següents: Club Esportiu SOLC (entitat); Ramon Torra (persona); Raúl Paredes (diversitat funcional); Associació Marxa Aquàtica Baix Gaià (valors); Josep Manel Muntada (veterans); Open Internacional d’Escacs de Torredembarra (esdeveniment); Vicente M. Izquierdo (mitjans de comunicació); equip benjamí TGN Bàsquet-Sagrat Cor (equip masculí); equip femení Patinatge Freestyle Club Gimnàstic (equip femení); Erik Baz (esportista masculí); Nara Cuesta (esportista femenina); tancant amb el Premi Avriga Fvscvs Especial, que atorga directament la comissió directiva del CET i que enguany ha recaigut en la persona de Sabina Martínez.
Durant el transcurs de la gala es varen visionar diferents vídeos ben il·lustratius d’algunes de les àrees que desenvolupa el consell esportiu, com és l’esport escolar, la cohesió social i la formació. També es va comptar amb la participació d’una xaranga, que va poder engrescar a tota l’assistència. La gala es va tancar amb la clàssica foto de família, tot preparant ja la següent edició del 2026, que tindrà lloc a la ciutat de Tarragona.