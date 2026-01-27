Snowboarding
Núria Castán finalitza cinquena a Val Thorens
L’almosterenca va ser penalitzada per dos errors que no la van deixar entrar al podi
L’almosterenca Núria Castán assoleix la cinquena posició en la segona prova del Freeride World Tour que va tenir lloc dilluns en Val Thorens, França. La rider va ser l’última en sortir i va realitzar una gran línia, però dos errors van penalitzar la seva puntuació i la van relegar a la cinquena posició de la carrera i del rànquing general.
Castán va apuntar que «les condicions han estat molt canviants. Malgrat sortir l’última he fet la línia que volia, però he tingut la mala sort que, després de fer el primer drop més gran hi havia un sot i m’he desestabilitzat». «He millorat el meu riding respecte a Baqueira, però estic trist perquè no ha estat suficient perquè he comès els dos errors».
L’americana Mia Jones lidera el rànquing general amb 16.400 punts, seguiment de la francesa Anna Martinez amb 16.000, la francesa Noémie Equy amb 14.095 punts, l’australiana amb 11.520 punts i, en cinquena posició, Núria Castán amb 9.215. Només les quatre primeres snowboarders del rànquing podran competir a Alaska abans de la gran final de Verbier.
La pròxima cursa és el Mundial FIS de Freeride, que se celebrarà de l’1 al 5 de febrer amb Castán com a representant de la selecció espanyola. Després, se celebrarà la tercera cursa del Freeride World Tour del 22 al 28 de febrer a Geòrgia; del 5 al 10 de març, la quarta a Fieberbrunn, Àustria; els riders que superin el tall competiran del 15 al 22 de març a Alaska, i la gran final se celebrarà del 28 de març al 5 d’abril a Verbier, Suïssa.