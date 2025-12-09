Resoldre el cub de Rubik és qüestió de segons
Unes 350 persones d’arreu d’Espanya s’han reunit al Palau d’Esports de Tarragona per participar en el Campionat estatal
El cub de Rubik és un objecte que ha acompanyat a tothom en algun moment de la seva vida. Un repte que, per algunes persones, es resol en qüestió de segons. Unes 350 persones es van reunir el darrer cap de setmana en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona per participar en el Campionat d’Espanya de cub de Rubik. Una competició que reuneix el màxim talent en un total de 17 disciplines amb diverses varietats no només de cub, sinó de maneres de resoldre amb reptes afegits com completar-ho a cegues o a una mà.
«És una competició oberta a tothom. En la mateixa categoria poden competir nens, gent jove i més grans i tampoc se separa per gènere. Es podria dir que aquí cadascú competeix per ell mateix», destacava Albert Garriga, president de l’Associació Catalana d’Speedcubing, organitzador de l’esdeveniment i també participant. El format de la competició és similar en totes les disciplines. Cada competidor té cinc intents per resoldre el cub en qüestió de forma cronometrada. D’aquests, es treu l’intent més ràpid i el més lent i passa a la següent ronda qui té millor mitjana.
La igualtat també està en els intents. L’organització es cuida perquè cada competidor rebi un cub amb la mateixa combinació de manera exacta, per garantir la màxima competitivitat entre els participants.
Aquest tipus de torneig obre la porta al talent i, també, als rècords del món. Un es va executar a Tarragona de la mà del polonès Tymon Kolasinski, que va completar un cub de 4x4x4 en 15,18 segons, la millor marca assolida mai. Ell va ser el centre de les mirades, malgrat no poder ser campió estatal. La clau de l’èxit no és una altra que la pràctica. Així ho destacava el participant i guanyador en categoria 5x5x5 a cegues, Jordi Lleixà. A més, com a expert en la modalitat a cegues, afegia que «s’ha de practicar també la millor manera de memoritzar el cub i polir l’execució per esgarrapar minuts». En aquest cas, ell va assolir el triomf amb un rècord de 8 minuts i 31 segons, un temps que inclou la memorització i l’execució. La rapidesa, però, depèn també en la modalitat. En el cas del 2x2x2, l’intent més ràpid en completar-ho va ser de 0,82 segons. Pel que fa al cub de Rubik de tota la vida –3x3x3–, Kolasinski ho va aconseguir en 4,38 segons.
Punt de trobada
A banda de la competició, un esdeveniment com a Campionat d’Espanya és també un punt de reunió d’amants del cub de Rubik. «Es respira molt bon ambient. La gent és molt col·laborativa, entrenen junts, parlen, participen en gairebé totes les categories i, en definitiva, passen també una bona estona», subratllava Garriga.
A més, també és una forma per atraure més adeptes per a tots aquells que, per desconeixença o falta d’atreviment, tenen ara una porta on fer valer el que per ells és un hobby. «Vaig començar a practicar el 2010, però fins al 2015 no vaig competir, en gran part perquè no sabia que hi havia la possibilitat», apuntava Laura Tarrés, una participant i organitzadora. Ahir es va tancar les portes de la 20a edició del Campionat d’Espanya de Speedcubing, la que més participació va rebre de la història i que va servir també per consolidar un repte, com en algunes resolucions, en qüestió de segons.