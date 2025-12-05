El tarragoní Carles Coll es proclama campió d'Europa
El nedador format en el CN Tàrraco ho assoleix en els 200 metres braça i bat el rècord d'Espanya i asoleix el sisè millor crono de la història
El tarragoní Carles Coll s'ha proclamat campió d'Europa dels 200 metres braça aquest divendres en els Europeus celebrats a Lublin (Polònia). A més, el tarragoní va fer història batent el rècord d'Espanya i també la sisena marca mundial.
Coll va adornar amb un nou rècord d'Espanya, després de signar un temps de 2.00.86 minuts, 69 centèsimes menys que l'anterior plusmarca nacional que ell mateix va establir l'any passat en la final dels Mundials de Budapest.
Sensacional actuació que va permetre al nedador de 24 anys avantatjar en 41 centèsimes al neerlandès Caspar Corbeau, plusmarquista universal de la distància, que es va penjar la medalla de plata amb un crono de 2.01.27 minuts.
Va completar el podi l'austríac Luka Mladenovic que va aconseguir el bronze amb un registre de 2.02.48 minuts, 1.62 segons més que Carles Coll.