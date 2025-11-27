Voleibol
El CV Sant Pere i Sant Pau persisteix en el treball per sumar el primer triomf
El tècnic cooperativista Vlado Stevovski treballa per corregir els errors per desbloquejar la seva plantilla en una lliga que ha pujat en dificultat
Persistir en el treball i l’esforç. Aquesta és la recepta del CV Sant Pere i Sant Pau per aconseguir la primera victòria a la Superliga 1. El conjunt cooperativista està en una lliga de taurons. «Hi ha equips que quintupliquen el nostre pressupost, si no treballem i ens esforcem com els que més no anirem enlloc», destacava el tècnic Vlado Stevovski.
L’equip tarragoní ha merescut més aquestes cinc jornades, però els errors en els moments clau i duels difícils com contra el Cisneros on no es va poder competir deixen l’equip encara sense puntuar. Això, però, no ha canviat res el mètode Stevovski, una fórmula que any rere any ha demostrat que funciona.
«Treballem en corregir els errors i treure’ns una mica de pressió. Estem jugant amb por i pressió i ens està penalitzant», apuntava Stevovski. La clau està en obtenir el primer triomf per sumar «més motivació i confiança» en un equip que no ha deixat de treballar sempre de peus a terra. Sempre s’ha de ser ambiciós, però també s’ha de tenir en compte que el nivell de la lliga ha pujat després que tots els equips es puguin reforçar amb un jugador estranger més.
Aquest dissabte, els rojillos tornen al seu pavelló amb l’objectiu de desbloquejar el camí cap a la victòria. Amb tot, no ho tindran gens fàcil perquè el rival és el CV Melilla, un dels equips cridats a lluitar a la part alta de la classificació. «És un equip que ha invertit molt jugadors. Arriben després de guanyar a dos equips potents com l’Almería i el Valencia al seu pavelló. Ens espera un rival molt perillós», advertia el tècnic. L’any passat ja van demostrar la contundència, perquè van superar els tarragonins en els dos duels que es van disputar.
En la temporada de l’estrena a la categoria el Sant Pere i Sant Pau també va trigar en sumar la desitjada primera victòria. Aquesta va ser, concretament, en la setena jornada contra el Palma i va ser el catalitzador per a la millora d’un equip que va aconseguir la permanència de manera folgada. Enguany la part baixa de la taula està molt igualada, així que la permanència passarà per sorprendre els equips de la part alta. Aquesta és la tasca que els tarragonins tenen ara per al duel d’aquest dissabte.
Ser competitius
El conjunt rojillo ha viscut una evolució. «La darrera temporada ens costava tancar els sets i ser competitius. Enguany això ho tenim. Aquesta temporada hem lluitat cada partit», subratllava Stevovski. Amb tot, la clau està en els detalls. «No hem aprofitat els moments claus per tancar els partits. Això ho corregirem», afegia. La temporada és molt llarga i el camí dels rojillos per a la permanència no és un altre que persistir en el treball.