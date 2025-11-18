Tennis Taula
Superació i ambició: dos tarragonins en el Mundial de Tennis Taula de Parkinson
Manuel Cerezuelo i Cristina Zapata representaran l’Associació Parkinson Tarragona en el Mundial de Suècia
Dos tarragonins estaran presents en el Mundial de Tennis Taula de Parkinson que es disputarà del 26 al 30 de novembre a Helsingborg, Suècia. Manuel Cerezuela i Cristina Zapata representaran l’Associació Parkinson Tarragona en una competició que comptarà amb 178 participants d’arreu del món, només sis de Catalunya.
«Ens hem vist bé en els tornejos de Catalunya i d’Espanya i ara ens fa molta il·lusió ser presents a Suècia», apuntava Manuel Cerezuela. «L’any passat ja hi vaig participar en el Mundial en Tercera Categoria i vaig poder fer podi, enguany vull participar en Segona Categoria», subratllava. A nivell europeu, el tennis taula de persones amb Parkinson fa anys que s’organitza amb grans competicions, en el cas d’Espanya fa un parell d’anys que comença a haver-hi un circuit.
Tot i ser una competició organitzada per la Federació Internacional de Tennis Taula, no hi ha representació per països ni clubs i cada jugador ha de participar pel seu compte, amb les despeses que això suposa. «No és que sigui excessivament car, però la majoria de jugadors que tenim Parkinson, òbviament, no tenim el nivell salarial que podíem assolir fa uns anys i és tot un esforç per a nosaltres i estem buscant espònsors. Però ho farem perquè és un esport que ens omple molt i una oportunitat de veure com s’organitza i l’ambient d’un Mundial», explicava Cerezuela.
Tant Zapata com Cerezuela van entrar en el món del tennis taula com una eina de superació, fer esport i també socialitzar. «El tennis taula apareix aquí com una alternativa molt beneficiosa i està en estudi. Quan estàs practicant l’esport, aquests mil·lisegons que triga el cervell en donar l’ordre al cos, que els que tenim Parkinson normalment ens costa, sembla que retornin durant el joc», apuntava Cerezuela. De fet, va afegir que «comences a tenir agilitat que durant el dia no tens. Jo he vist autèntics miracles, gent que pràcticament anava en cadira de rodes perquè no podia caminar i, després de cinc minuts amb la pala a la mà, agafen un ritme que Déu-n’hi-do», destacava. «A més, també és una forma de sortir de casa i relacionar-se, que això també és important. Evitar la depressió i la soledat que normalment acompanyen aquesta malaltia», afegia.
Cerezuela i Zapata van engegar el seu camí en el tennis taula de la mà del Club Tennis Taula Ganxets de Reus, tot i que ara Cerezuela ho fa al Nàstic. El que va començar fa dos anys com una pràctica esportiva per superar-se i fer esport, ha crescut fins a la competició. «He competit a nivell català i també en el campionat d’Espanya. Va ser iniciar la pràctica i, als tres o quatre mesos, va vam anar directe al gra, a les competicions [riu]».
L’anomenat, Festival Mundial de Tennis Taula per a la Salut compta amb tres categories segons el nivell. Cerezuela i Zapata apunten a la segona i ho faran tant en competició individual com en dobles mixtos. Tots dos s’estrenaran com a parella pala en mà i ja es preparen per tornar de Suècia amb una experiència i bons resultats.