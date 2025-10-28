Futbol Sala
Polèmica en el futbol sala tarragoní per la sanció a un juvenil
Un jugador és sancionat per entrenar amb el Mediterrani Cambrils quan tenia fitxa amb l’Aula Esport Reus
El futbol sala tarragoní viu una setmana de polèmica a causa d’un conflicte obert entre el Club Futbol Sala Mediterrani Cambrils i l’Aula Esport Reus. Un jugador menor del Juvenil Preferent de l’equip cambrilenc va ser sancionat per la Federació Catalana de Futbol per cinc partits i el club va rebre una multa després de la denúncia del club reusenc, fet que ha provocat una guerra oberta de comunicats a les xarxes socials.
Durant el mes de juny, el jugador menor sancionat va participar en la jornada de portes obertes del club cambrilenc per a la categoria juvenil, abans de fitxar i començar aquesta temporada amb el Mediterrani Cambrils. Aquest fet, però, va ser denunciat per l’Aula Esport Reus a la Federació, perquè, en aquell moment, el jugador formava part del club reusenc.
Des de l’Aula Esports van argumentar, a través d’un comunicat, que el jugador en qüestió havia signat un document de «Normativa i Compromís», en el qual es recollia que «el jugador es compromet a no participar en cap activitat d’un altre sense prèvia acceptació de la Junta Directiva». Tot i que la temporada estava acabada, la fitxa federativa del jove encara estava en vigor amb el club reusenc, fet que va habilitar la denúncia.
El Comitè de Competició de la Federació va actuar per sancionar el jugador amb cinc partits d’inhabilitació, així com una multa econòmica per al Mediterrani Cambrils. Des del club cambrilenc van assenyalar en el comunicat que «expressem el nostre suport i solidaritat amb el jugador sancionat, un menor d’edat que es veu privat de gaudir del futbol sala per una decisió que considerem adoptada sense cap mena d’empatia ni comprensió a la seva situació personal i condició de menor».
Al seu temps, l’Aula Esports Reus es va defensar apuntant que «som conscients que la sanció pot semblar excessiva» i van afegir que «creiem que aquest episodi ha de servir com una lliçó valuosa, no només per al jugador, sinó per a tots els joves esportistes, sobre la importància de complir els compromisos adquirits».
A la polèmica a les xarxes socials es va sumar el Club Futbol Sala Salou, qui va publicar un comunicat en suport al Mediterrani Cambrils «reiterant el nostre ferm desacord i rebuig durant la sanció imposada» i van apuntar que «finalitzem qualsevol mena de relació amb l’Aula Esport Reus, atesa que la seva actitud contribueix a generar un ambient negatiu dins de l’àmbit esportiu de la província».
Malgrat que el Mediterrani Cambrils va presentar un recurs al Comitè d’Apel·lació, aquest va decidir no rectificar una sanció que el jove jugador ja està complint.