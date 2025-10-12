CV Sant Pere i Sant Pau
El CV Sant Pere i Sant Pau Femení allarga la festa amb una victòria a domicili (1-3)
El conjunt tarragoní es va imposar amb autoritat al CV Son Ferrer i es col·loca líder de la classificació
El Mèdol Tarragona SPiSP va sumar la primera victòria a domicili després d’imposar-se per 1-3 al CV Son Ferrer, en un partit intens, treballat i d’alt nivell competitiu. Les tarragonines van saber ajustar i corregir en cada moment per acabar emportant-se tres punts molt valuosos i continuar amb la seva gran dinàmica a la Primera Nacional Femenina.
L’equip va demostrar una gran solidesa en els moments clau, mostrant maduresa tàctica i mentalitat guanyadora, i consolidant la seva progressió jornada rere jornada. Amb aquest resultat, el conjunt cooperativista es col·loca líder de la classificació, reforçant el seu estat de confiança i la cohesió del grup.
L’staff tècnic destaca la capacitat de l’equip per mantenir la intensitat i la concentració durant tot el partit, un aspecte clau en el seu creixement col·lectiu.
El Mèdol Tarragona SPiSP continuarà treballant amb la mirada posada en mantenir el nivell competitiu i seguir sumant victòries, consolidant-se com un dels equips més sòlids del grup.
El pròxim dissabte 18 d’octubre, a les 16.00 h, l’equip tornarà a jugar al Pavelló Municipal de Sant Pere i Sant Pau davant el CV Manacor, en un partit absolutament clau, on es tornarà a necessitar el màxim suport possible.