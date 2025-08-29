Entrevista
Miki Pérez: «A la Canonja sempre estem oberts a l’esport i treballem activament per dotar de més espais i activitats»
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja repassa les accions per fomentar la vida saludable, els projectes que estan en marxa així com les noves infraestructures
Estem a meitat de mandat. Com valora la feina feta fins ara?
«Ho valoro de forma molt positiva perquè no hem parat de treballar. Vam posar en marxa aquesta xarxa per diversificar l’esport al municipi a través de l’escola i veiem que ens està funcionant. Fomentem l’esport des de la base, per anar creixent i a poc a poc sumant nous clubs i reforçant els que ja tenim, mostrant alternatives perquè el poble no sigui només futbol».
Com treballeu concretament per diversificar l’esport a la Canonja?
«Ho fem a través de les extraescolars de l’escola amb la col·laboració dels clubs del poble. Aquests tenen prioritat per introduir d’aquesta manera el seu esport entre els més joves i captar canalla. A més, hem plantejat una extraescolar poliesportiva. Per exemple, a banda dels tradicionals futbol i handbol, que a la Canonja és ja tradició, provem una mica de beisbol i judo, entre d’altres. Així, a poc a poc, veiem què és el que agrada per crear una nova extraescolar i començar la roda. Així ho hem fet amb el bàsquet i hem aconseguit un conveni amb el club de Bonavista perquè puguin competir. Una vegada creixin més, els volem portar cap a la Canonja i que es pugui crear un club nou».
Quins esports preteneu introduir?
«A banda del bàsquet que ja he comentat, també estem lluitant pel tennis taula. A través del Consell Esportiu del Tarragonès tenim un coordinador que ens ajuda a fomentar aquest esport. Ara mateix tenim aquest i el bàsquet en creixement, també una miqueta de judo i, d’altra banda, ben consolidat el futbol, l’handbol i el ciclisme, però volem més».
En definitiva, també donar força als clubs per mostrar-se a la població.
«En aquest sentit, tenim previst elaborar un Dia de l’Esport al pavelló Josep Canadell i Veciana. Una jornada en la qual els clubs del municipi tinguin el seu espai per elaborar activitats i mostrar-se. Apropar-los a la gent. Tenim previst poder-la fer de cara a l’estiu del pròxim any, una vegada acabin les competicions».
Més enllà dels esports, com fomenteu la vida saludable a la Canonja?
«Tenim en el punt de mira l’Anella Verda. Ara fa un bon servei, perquè sigui l’hora que sigui es veu gent fent esport, però volem anar més enllà. Volem millorar-la amb l’objectiu de poder establir un circuit i fomentar caminades populars, bicicletades i curses. De fet, puc dir que ja estem preparant una bicicletada popular amb diferents tallers abans de la tradicional cursa 15 d’abril. També volem portar una cursa 5 K, penso que són activitats que donen vida, engresquen a la gent i atreuen esportistes al municipi».
Esteu treballant per dotar al poble de noves infraestructures?
«Sí. Estem en la part més feixuga, que és la de processos d’administració, llicències i permisos, però treballem per donar més espai als canongins perquè proliferin nous esports. Tenim prevista la construcció d’un nou polilleuger, unes pistes de pàdel i estem ultimant una petita zona també que pugui servir d’espai polivalent i fomentar l’esport amb patins».
També està en marxa l’ampliació del Camp d’Esports.
«Sí, per a nosaltres és el projecte prioritari. Ho tenim tot preparat per posar-nos en marxa i estem a l’espera de resoldre un petit detall tècnic. Una vegada tinguem la llum verda s’executarien les obres per crear un nou camp de futbol 11, que es podrà adaptar en dos camps de futbol 7. A més, incidirem també en la millora de vestuaris i en unes noves grades. Dotar d’aquest espai donaria molta llibertat per créixer al club de futbol, tant per nous equips masculins com sobretot de femenins».
A més, també suposaria més espai per poder donar entrada a més esports.
«Hem tingut moltes propostes de portar esports com el beisbol, el futbol flag, que és una derivació del futbol americà i també d’altres exòtics com el lugger. Sent sincer, ara mateix no ens ho podem plantejar, però una vegada estigui llesta l’ampliació del Camp d’Esports, doncs, perquè no, podríem provar. Si és obrir la porta a l’esport, a la Canonja sempre n’estem disposats».
Cal destacar també a David Garcia Torné com a pregoner de la Festa Major.
«Sí, n’estem molt orgullosos. Ho va fer genial. Em va fer gràcia quan em va dir que estava més nerviós fent el pregó que competint als Jocs Olímpics. Va ser molt bonic pel significat que va tenir. Aquí ell és un referent per a tots, joves i adults, i que s’estimi el seu poble i el porti com a bandera arreu del món és increïble».