Mario Soler: «A l’ADN tarragoní, l’esport sona tan fort com l’Amparito Roca»
El conseller d’Esports fa balanç del seu primer any al càrrec i actualitza els projectes en marxa i els que vindran
Gairebé suma un any com a conseller d’Esports. Com ho ha viscut a nivell personal?
«Ha passat molt ràpid i també ha sigut molt intens. He descobert tota una part de Tarragona que no coneixia. La relació amb tot el teixit d’entitats de la ciutat, la gent que treballa al Patronat... Tothom té molta iniciativa i impulsa idees. Això diu molt de Tarragona, que som una ciutat molt activa a nivell esportiu».
Un any intens i carregat de feina. Com ho valora?
«Vaig entrar i em vaig trobar un cotxe que ja anava a 120 km per hora. La màquina estava a ple rendiment, amb Berni Álvarez va haver-hi un canvi total a la conselleria. L’Ajuntament ha fet una aposta molt clara per l’esport. Al principi sempre penses que no es podran fer tots els esdeveniments, però ha quedat clar que ho podem fer i hem complert amb nota. Si vaig arribar i el cotxe estava a 120 km, podem dir que enguany ho hem mantingut i hem premut l’accelerador».
Repassant la primera entrevista a Berni Álvarez, aleshores conseller, destacava que l’objectiu era que Tarragona fos un referent esportiu a Catalunya. Creu que s’hi ha arribat?
«Si no hem arribat, n’estem a punt. Com diu l’alcalde, Tarragona està de moda i més a l’àmbit esportiu. Ho notem a través de les federacions, que ens proposen campionats i diferents esdeveniments. Ho fan perquè saben que aquí l’Ajuntament se’n preocupa, que el Patronat d’Esports treballa de valent i que les instal·lacions són punteres».
A nivell de turisme esportiu, es preveu superar la xifra de l’any passat?
«Sí, enguany tenim la previsió d’acollir més de 50 esdeveniments en total i arribar als 40.000 esportistes, a falta de sumar tota la part dels espectadors. La previsió és anar superant cada any l’anterior i treure-li tot el suc a l’Anella Mediterrània, sempre trobant l’equilibri amb els usuaris i els clubs de la ciutat que utilitzen el Palau per entrenar».
Enguany el Palau d’Esports Catalunya ha rebut tornejos de pàdel, de rítmica, de bàsquet i de beisbol. Què més pot acollir?
«Sempre faig la broma que un dia farem una pista d’esquí. És una instal·lació magnífica, molt versàtil i encara ho serà més quan tinguem les grades supletòries».
Quina previsió teniu per la seva instal·lació?
«Ara mateix ja ha sortit a licitació el contracte per a l’adquisició i la instal·lació de les grades. Així que, sí tot va bé, esperem tenir-ho enllestit cap a finals d’any. S’instal·laran 1.960 seients retràctils mitjançant set noves tribunes telescòpiques amb un sistema de control automatitzat per a l’obertura i tancament de les graderies. És el que faltava per completar el Palau i fer-lo més versàtil».
El Palau serà la seu del TGN Bàsquet enguany. Com valora que el primer equip de la ciutat jugui habitualment allà?
«Volem donar-li aquesta vida també al Palau. Les grans ciutats tenen un pavelló de referència i volem donar al projecte del TGN Bàsquet la importància que té jugar a la LF-2 amb el pavelló».
Voldria que més clubs de la ciutat se sumessin a jugar al Palau?
«Sí, i tant. Seria una passada tindre’l tot un cap de setmana ple amb bàsquet, voleibol o el que calgui. La gent podria apropar-s’hi i gaudir de més d’un esport, a més de conèixer més clubs. Això sí, entenem que cada club té el seu pavelló on han jugat històricament i no volem obligar a ningú. Però sí que podem provar de fer-ho en moments puntuals, com per exemple en fases d’ascens».
A l’Anella queda enllestir el camp de rugbi amb els vestuaris. Com va el projecte?
«L’hem tret a licitació després d’actualitzar el projecte. Llavors es va fer en plena pujada de preus per la guerra d’Ucraïna, així que ara, amb la mateixa quantitat de diners, podem fer-ho millor. No és l’única actuació a l’Anella, també treballem en l’ampliació de les grades de la piscina i la manta tèrmica».
Sortint de l’Anella, tenen previstes millores als pavellons municipals?
«Sí. Volem instal·lar videomarcadors a tots els pavellons progressivament. Alguns com el del pavelló del Serrallo fa el servei, però no està adaptat als nous temps. Igual que a Sant Pere i Sant Pau, on també vam canviar la megafonia. D’altra banda, també hem fet una anàlisi molt detallada de tots els camps de futbol municipals. Després dels canvis de gespa, volem fer actuacions per reformar i millorar-los un per un segons les seves necessitats, del més greu al menys greu. La idea és que en dos anys tots estiguin a punt».
El gimnàs de Sant Pere i Sant Pau també és una reclamació històrica.
«Sí. És, amb els vestuaris del camp de rugbi i les grades del Palau, un dels nostres projectes més grans. També vam fer una licitació per actualitzar els preus. És una reclamació històrica i ens ho prenem seriosament, volem fer-ho bé i a l’altura de les expectatives».
El projecte de l’Skatepark del Miracle?
«Doncs no hauria de tardar. Tenim el pressupost, tenim el projecte preparat i hauria de sortir a licitació en els pròxims mesos. És un dels projectes al qual, quan vaig entrar, tenia ganes especials, perquè he practicat skate molts anys. A més, ara sense el ‘mamotreto’, la zona guanyarà vida i serà ideal per a fer-hi esport».
Encara no ha acabat el 2025, però ja es mira cap al 2026, quan esperen competicions importants.
«És l’any dels Special Olympics, del Tour de França, de la Copa de la Reina de bàsquet i l’europeu de Triatló. És un orgull i crec que ja se’ns relaciona als tarragonins amb la salut, l’activitat física i l’esport. Tenim moltes ganes del pròxim any i fa una mica de vertigen, però la ciutat està preparada i ara toca gaudir-ho. Això sí, enguany encara queden coses potents».
D’aquí a un any, què voldria tenir acabat per sentir-se satisfet?
«Em sentiré orgullós veient que dintre de l’ADN tarragoní hi ha una part d’esport. De la mateixa manera que tots tenim dins l’Amparito Roca, l’esport sona igual de fort. Vull que es vegin les millores a les instal·lacions i també èxits esportius, vull el Nàstic a Segona i que els altres clubs ens donin moltes més alegries».