Voleibol
La campanya de socis més emotiva del CV Sant Pere i Sant Pau: «Un club, una família»
L'entitat cooperativista vol créixer fins als 1.000 socis en una temporada ambiciosa a la màxima categoria del voleibol estatal
El CV Sant Pere i Sant Pau vol continuar fent història. El club cooperativista va encetar el passat dijous el tret d'inici de la campanya de socis de la present temporada amb la intenció de créixer i un any més a l'Olimp del voleibol estatal. «Un club, una família» és l'eslògan que ha escollit el club per presentar l'emotiu vídeo promocional de la campanya de socis. Una família que enguany té l'ambició d'adoptar nous adeptes fins arribar a l'objectiu dels 1.000 socis.
El CV Sant Pere i Sant Pau presenta de la millor manera la seva família rojilla. Des de les ànimes que van fer sorgir el club, com són l'Alfonso i la Begoña, fins a un repàs a els equips masculins, amb Vlado Stevovski al capdavant del segon any a Superliga 1 i també l'energia d'un creixent equip femení que enguany s'estrenarà a Primera Nacional. En el vídeo també apareixen històrics exjugadors de l'entitat, així com persones que van ajudar a sorgir aquesta família que cada vegada es fa més ferma al pavelló Sant Pere i Sant Pau. La campanya transmet les millors virtuts d'un club humil, familiar, que creix gràcies a l'esforç de la implicació de tots i que ha arribat a l'elit del voleibol estatal, convertint-se en un exemple per a tota la província.
Enguany, el procés d'alta i renovació de socis serà íntegrament digital, amb un carnet virtual i un portal exclusiu al lloc web de l'entitat fent click aquí. Els socis podran gaudir de tots els partits de l'equip sènior masculí i femení a Superliga 1 i Primera Nacional respectivament, així com descomptes en el marxandatge oficial de l'entitat i més avantatges.
Les tarifes per a la campanya són les següents:
-Socis ordinaris (sense vinculació esportiva): General, 65 euros; Menors (13 a 17 anys) 50 euros; Menors (0-12 anys) 10 euros i +65 anys o amb certificat de discapacitat: 50 euros.
-Socis amb vinculació esportiva: Soci familiar de jugador 50 euros, Altres familiars, 25 euros, Altres familiars de 13 a 17 anys, 10 euros i de 0 a 12 anys, gratuït. +65 anys o amb certificat de discapacitat: 10 euros.