Voleibol
El CV Sant Pere i Sant Pau començarà la lliga el 25 d’octubre a domicili
Ho farà a la pista del Teruel, un dels desplaçaments més curts
El CV Sant Pere i Sant Pau ja sap el calendari de la Superlliga 1. El conjunt tarragoní va rebre ahir el seu full de ruta a la màxima categoria del voleibol estatal i el primer encontre ho farà a domicili el 25 d’octubre contra el Pamesa Teruel. Els cooperativistes encetaran la temporada fora de casa, però en un dels desplaçaments més curts de tot el curs tenint en compte que gairebé la meitat dels partits lluny del pavelló de Sant Pere i Sant Pau obliguen els tarragonins a agafar un vol sigui a les Illes Canàries, les Illes Balears o a Melilla.
El primer partit al barri serà l’1 de novembre contra el Soria Voleibol, completant les dues primeres jornades contra equips que aspiren a competir pel títol. Aquesta serà una bona prova de nivell per a un equip que s’ha renovat aquest estiu amb reforços de nivell i que té l’objectiu de lluitar per entrar en el play-off. Els rojillos tancaran la lliga a casa contra el CV Manacor el 28 de març, una data que podria no ser l’última en la qual es vegi voleibol al barri si l’equip de Vlado Stevovski es classifica per a la següent fase.
Un mes abans, al setembre, els cooperativistes tindran la primera prova de toc a la Lliga Catalana Superlliga.