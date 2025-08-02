Pàdel
Ari Sánchez i Paula Josemaría compleixen els pronòstics i jugaran la final a Tarragona
La seva rival serà la parella formada per l’espanyola Gemma Triay i l’argentina Delfina Brea
Les espanyoles Ari Sánchez i Paula Josemaría es van imposar aquest dissabte a l’espanyola Andrea Ustero i la portuguesa Sofía Araujo i disputaran diumenge la final femenina del Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1.
La parella número 1 del món, que juga a casa -Ari Sánchez és de Reus- va derrotar a les quartes favorites en dos sets igualats. El primer s’ha decidit en el 'tie break' i el segon per 6-3.
Sánchez i Josemaría jugaran la seva novena final d’aquest any, en el qual han aixecat quatre títols: Ar Riyadh, Brussel·les, Buenos Aires i Valladolid.
La seva rival a la final de Tarragona, al Palau d’Esports Catalunya, serà la parella formada per l’espanyola Gemma Triay i l’argentina Delfina Brea, que va vèncer aquest dissabte a les espanyoles Beatriz González i Claudia Fernández per 6-7, 6-3 i 6-7.