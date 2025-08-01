Pàdel
Ari Sánchez s’estrena amb victòria i passa als quarts de final del Premier Padel
La reusenca i la seva parella, Paula Josemaria, van patir de valent però van aconseguir la victòria en dos sets
El d'ahir era un dia molt esperat al Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1. La pista central del Palau d'Esports Catalunya va acollir l'estrena de la reusenca Ari Sánchez i la seva parella Paula Josemaria —la parella número 1 del món.
Es van jugar el pas als quarts de final davant d’Alix Collombon i Araceli Martínez i, tot i patir de valent, van aconseguir la victòria en dos sets (7-6 i 6-4).
El primer, de tan igualat, va arribar a un tie-break que va acabar caient de la banda de la reusenca i en el segon, tot i que Martínez i Collombon ho van lluitar, les favorites també es van imposar.
Demà, vora les 16 h, Sánchez i Josemaria jugaran els quarts contra Castello i Rufo.