Tapia i Coello s’estrenen amb victòria i Ortiz i Gallardo cauen eliminades
Amb la derrota de la parella tarragonina, Ari Sánchez ja és l'última jugadora del Camp de Tarragona que queda en peu al torneig
L’espectacle ha començat. Ahir, van entrar en joc alguns dels millors jugadors i jugadores del pàdel mundial al Cupra Costa Daurada Tarragona P1 Premier Padel. Va ser una jornada de grans partits marcada per l’estrena amb victòria de la parella conformada per Agustín Tapia i Arturo Coello —la parella líder al rànquing mundial— i l’eliminació de la parella tarragonina conformada per Alba Gallardo i Anna Ortiz.
El dimecres era un dels dies més esperats del torneig perquè, tot i que encara queda lluny la fase final, va ser la primera presa de contacte amb les grans estrelles del pàdel internacional. El primer plat fort de la jornada va ser el debut de Tapia i Coello a la pista central del Palau d’Esports Catalunya. La parella que encapçala la classificació mundial masculina del pàdel va vèncer per 6-3 i 7-6 a Lancha i Cepero, que no els van posar les coses fàcils. Tot i que es van emportar la victòria en dos sets, el paper dels espanyols va ser més que digne. El partit es va decidir en un tie-break al segon set, que es van acabar emportant els favorits del torneig.
En categoria femenina, la parella conformada per les tarragonines Alba Gallardo i Anna Ortiz va caure derrotada davant d’Aranzazu Osoro —número 15 del món– i Veronica Virseda —número 12. Després de perdre el primer set per 6-2, les locals van fer un bon inici de segon set fins al punt de posar-se 2-4. Osoro i Virseda, però, van aconseguir remuntar i van tancar el partit, emportant-se el segon set per 6-4. Amb l’eliminació d’Ortiz i Gallardo, només queda una jugadora del Camp de Tarragona al torneig: la reusenca Ari Sánchez, que parteix com una de les grans favorites per guanyar el P1.
L’estrena de Sánchez en aquest torneig encara no ha arribat. Serà aquesta tarda, a la ronda de 16 i, acompanyada de la seva parella Paula Josemaria, buscaran el pas als quarts de final davant de Martínez i Collombon. Just després del partit de la reusenca, a la pista central, arribarà una altra estrena esperada: la de Lebrón i Stupaczuk.