Joan Cuscó: «El Cupra Costa Daurada P1 farà que Tarragona s’exposi mundialment»

Per què heu optat per escollir Tarragona com a seu d’aquest P1?

«Teníem una prova programada sense seu definitiva i vaig tenir una conversa amb el conseller Berni Álvarez. Em va dir que li agradaria molt portar-la a Catalunya i vam entendre que el Palau d’Esports de Tarragona era una seu que complia amb les necessitats. A partir d’aquí, vam posar tots els esforços per fer-ho realitat».

Com pot ajudar un esdeveniment d’aquestes característiques a una ciutat com Tarragona?

«El projecte que portarem farà que Tarragona —tant la ciutat com la Costa Daurada— s’exposi mundialment. Serà un esdeveniment que tindrà presència televisiva arreu del món i promocionarem la ciutat i la Costa Daurada a través de Red Bull TV, YouTube i diferents possibilitats de live stream. El primer benefici serà la imatge, però també n’hi haurà d’altres: vindrà molta gent d’arreu d’Espanya i de l’estranger. Han comprat entrades des de Portugal, França, Itàlia, entre altres països. A més, és un premi a la gent que juga i fa esport perquè promocionarem el pàdel dins la zona de Tarragona —que ja és capdavantera en l’actualitat.»

Quina assistència espereu pel torneig a la Costa Daurada?

«Tenim un límit de 4.500 persones i esperem que el puguem omplir. Ja tenim ple el dissabte i esperem omplir el divendres i el diumenge. És important que la gent sàpiga que els bons jugadors juguen dimecres i dijous. Si volen veure pàdel i passar-ho bé amb tres pistes alhora, no s’ho poden perdre».