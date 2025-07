Atletes d’arreu del món a l’Anella Mediterrània

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

L’Anella Mediterrània s’ha convertit en el centre de l’esport de Tarragona. Això és ja una realitat, tant amb els esdeveniments esportius que omplen les instal·lacions cada mes, com amb els ciutadans que decideixen apropar-se per executar les seves activitats del dia a dia, o a entrenar amb els seus equips. Entre el quotidià hi destaca un element: més de mig miler d’atletes d’arreu d’Europa s’exercita a l’Anella per preparar-se per a les seves competicions.

«És una de les coses invisibles que fem des de l’Ajuntament. És més fàcil quedar-se amb els esdeveniments, però les nostres instal·lacions són escollides diàriament per atletes d’arreu del món per preparar-se», va destacar el conseller de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler.

Des del mes de setembre del 2024 fins a aquest juny, la data de la temporada esportiva 24/25, un total de 750 esportistes internacionals s’han exercitat entre la piscina Sylvia Fontana, l’estadi d’Atletisme Natalia Rodríguez, el camp de rugbi municipal i el Palau d’Esports Catalunya.

El perfil més habitual és el de l’equip. En aquestes dates, amb més incidència en els mesos d’octubre i d’abril, comtats com d’alta afluència, equips procedents de Polònia, Noruega, França, el Regne Unit, Suïssa i Alemanya fan aturada a Tarragona i es concentren per continuar els seus entrenaments. Ho fan normalment durant una setmana i arriben amb més de 20 esportistes per equip, sent la piscina Sylvia Fontana la instal·lació amb més demanda. Alguns entrenen de forma més casual, d’altres, com el nedador paralímpic Jian Escanilla, ho fan amb vistes al pròxim Mundial.

«Al principi oferíem aquesta possibilitat als clubs que s’apropaven per participar en els esdeveniments, però amb el pas dels anys cada cop més ens ho demanen. Els equips entrenen aquí, veuen que estan acompanyats, que tenen un bon espai on treballar i que ho poden fer còmodament sense baixar el seu nivell, així que o repeteixen o atrauen d’altres clubs. És una forma més de turisme esportiu», va destacar Soler.

En aquest punt, el conseller va destacar l’impacte d’aquests stages: «Són gent que acostumen a quedar-se per una setmana o més, fan nit aquí a Tarragona i fan vida a la ciutat i així ens ho transmeten». Amb tot, el punt en el qual es va quedar Soler és en «el que diu de les nostres instal·lacions. Aquest perfil d’atletes són professionals i venen aquí per exercitar-se de la millor manera possible. Que decideixin fer-ho a Tarragona i veure com cada any se sumen més diu molt de l’Anella i del que tenim per oferir».

Convivència

Aquest més de mig miler d’esportistes es converteixen en un element més del dia a dia de l’Anella. «Al mateix temps que un senyor jubilat fa les seves piscines, tres carrils més enllà té un equip suís que s’esprem al màxim perquè en una setmana ha de volar a Madrid per guanyar medalles», va bromejar Soler.

En aquesta realitat, la convivència és bona. «No suposen cap mena de contratemps ni als usuaris ni tampoc als clubs que utilitzen el Palau o la pista. Normalment, aquest perfil d’atletes s’exercita al matí, deixant la franja de la tarda, que és la més demanada, més lliure. Són un bon complement al qual ja tenim i un punt de valor afegit», va cloure Soler.