Tarragona es prepara per acollir el Premier Pàdel amb el Palau camí a omplir-se

Aquest matí s’ha celebrat, a la Representació Territorial de l'Esport de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, la jornada Cupra Premier Padel Costa Daurada, que ha presentat dues de les grans cites del calendari internacional del pàdel: el Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1, que tindrà lloc del 27 de juliol al 3 d’agost al Palau d’Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona, i la FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus, que es disputarà del 29 de setembre al 5 d’octubre al Pavelló Olímpic Municipal de Reus. La cita més propera és la tarragonina, que va camí al sold-out al pavelló en les tres jornades de competició: 80% d'entrades venudes el divendres, sold-out el dissabte (es treballa per ampliar l'aforament) i el 85% d'entrades venudes el diumenge, la gran final.

Durant la taula rodona institucional, s’ha destacat l’impacte econòmic, social i de projecció que suposa pel territori acollir aquests dos grans esdeveniments. «Cites com aquestes posen en valor la capacitat del territori pel que fa a les infraestructures esportives, el talent humà i l'acolliment en l'àmbit turístic», ha destacat Serrano, mentre que Soler ha subratllat que «estem davant d'un nou exemple de la ferma aposta per acollir grans esdeveniments i en gran part és gràcies a les grans instal·lacions esportives que tenim com a llegat dels Jocs Mediterranis i al personal de Tarragona Esports i la resta d'administracions. Aquestes competicions tornen a posicionar Tarragona com a capital esportiva de referència en un projecte comú que va més enllà de la ciutat i que implica a tot el territori».

En la mateixa línia, Martín ha destacat la importància «de la visió conjunta i els projectes comuns de territori com aquest per ser capaços d'atreure esdeveniments de primer ordre» com aquestes dues cites que es presenten avui. Per la seva banda, Rovira ha recordat el valor del turisme esportiu que contribueix a potenciar les temporades baixes, «facilita la pràctica esportiva, fomenta el turisme familiar i també dona visibilitat a la marca Costa Daurada».

El millor pàdel del món a casa

Amb el torneig de Tarragona i Reus, Catalunya acollirà aquest any dues grans cites del calendari de Premier Padel i FIP, que se sumen a les proves celebrades a Gijón i Valladolid i les que queden a Màlaga, Madrid i Barcelona.

Carraro, ha manifestat que «avui és un dia històric pel pàdel, és la primera vegada en la història del pàdel que presentem dos esdeveniments» i, pel que fa al Premier Padel ha recordat que «és el primer dels torneigs que se celebra a Catalunya des que va començar aquest projecte». Carraro ha aprofitat per enviar una abraçada molt forta a la població afectada per l'incendi que està actiu al Baix Ebre: «Amb aquests dos esdeveniments posarem en marxa accions concretes per aportar ajuda a la zona i la seva gent». Per la seva banda, Morcillo ha subratllat «l'èxit total» d'aquest projecte, destacant que el fet que «sigui la primera vegada que venim a Tarragona i Reus suposa un èxit pel pàdel i també per la política esportiva de Catalunya i les seves instal·lacions».