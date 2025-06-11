Atletisme
El CA Tarragona participa amb èxit al Campionat d’Espanya
L’equip femení va ser sisè a la Final A competint amb els millors equips i el masculí tercer a la Final B
El Club Atletisme de Tarragona va competir amb èxit el darrer cap de setmana en els Campionats d’Espanya de Clubs de Segona Divisió. L’equip femení va participar a Valladolid en la Final A per l’ascens, on va assolir la sisena posició contra equips d’alt nivell. També va tenir lloc a Santa Coloma de Gramenet, on l’equip masculí va lluitar a la Final B i va assolir una meritòria tercera posició.
L’equip femení va completar la seva participació amb i una sisena posició estatal després de competir contra el Barça, la Real Sociedad, l’Albacete i l’Oruense. Mireia Lopez i Laurine Elisa Marimón van ser les més destacades emportant-se una medalla de plata cadascuna. La primera als 100 metres tanques amb una marca de 14,07 segons i la segona en el triple salt assolint 12,17 metres. D’altra banda, Noa Antón va sumar un bronze en els 100 metres llisos, completant també la seva millor marca personal i un rècord del club. Clàudia Mir, Carla González, Natalia Sánchez. Mireia redondo i Bàrbara Pintado també van obtenir el seu bronze en les seves categories.
D’altra banda, l’equip masculí va assolir una actuació molt consistent per assolir la tercera posició a la Final B de Santa Coloma de Gramanet. Álex Lago va dominar a la primera posició els 800 metres amb un registre d’1’53,76’’ mentre que Pol Aixalà va guanyar l’or als 400 metres tanques amb una nova millor marca personal de 54,75 segons. Jan Sans, Lluc Subirós, Víctor Jiménez i Dani Collar van obtenir la segona posició en les seves respectives categories. Finalment, Fernando Flores i Nacho Fernández van sumar un bronze.