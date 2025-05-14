Voleibol
Elio Carrodeguas s’acomiada del CV Sant Pere i Sant Pau
El jugador tanca una etapa de 7 temporades on ha sigut una peça clau
Elio Carrodeguas i el CV Sant Pere i Sant Pau separaran els seus camins després de set temporades lligats. El jugador veneçolà ha estat durant tot aquest temps una peça important a l’equip rojillo sent un referent anotador a la pista i també a la plantilla amb el seu carisma. A més, també va mostrar la seva implicació al club entrenant dos equips de la base. Ara, tanca la seva etapa després de complir el somni de jugar Superlliga 1 amb el Sant Pere i Sant Pau.
Carrodeguas va estrenar-se com a rojillo la temporada 2018-2019, tot just després del descens de Superlliga 1 a Superlliga 2 del Sant Pere i Sant Pau. Des de llavors, va créixer amb el projecte fins a convertir-se en un dels referents ofensius i un home de confiança de Vlado Stevovski. Sota les ordres del tècnic macedoni va quedar-se a les portes de l’ascens la temporada 22-23, però sí que va assolir l’objectiu el següent curs, el 23-24.
Aquest va ser especialment difícil per al veneçolà. A la meitat de la temporada, Carrodeguas va patir una luxació a la clavícula, una lesió que el va deixar fora de combat fins al final de la temporada. Tot i competir amb molèsties, va reaparèixer com a receptor en el tram final per ajudar l’equip a assolir l’ascens de categoria.
El tècnic Vlado Stevovski va destacar que «és una decisió complicada. Elio ha sigut un referent per a la base i un jugador important, però la intenció és donar aire a l’equip i a vegades toca prendre decisió que no t’agraden. Ha sigut un plaer estar amb ell i li desitjo el millor dels futurs».
Carrodeguas se suma a les baixes per al pròxim curs de Joaquín Castillo, Dayan Torres i Samuel Pacheco.