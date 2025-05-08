Trail
Uns 400 corredors es preparen per a la 4a Trail Tarragona
La cursa torna diumenge en un cap de setmana ple de cites esportives
La Trail Tarragona torna diumenge en la seva quarta edició amb un ple absolut a la participació. Un total de 400 persones participaran en la cursa i caminada de muntanya tarragonina que sortirà i acabarà a la platja de l’Arrabassada. Aquesta serà un esdeveniment d’un cap de setmana ple de cites esportives a la ciutat.
La Trail Tarragona arrenca a les 8.30 hores amb la modalitat de Trail. Aquesta consta de 20 quilòmetres i és la prova puntuable per ser finalista del Circuit Camp de Tarragona (CCTGN) 2025. Els corredors recorreran diferents espais emblemàtics del litoral i de l’Anella Verda de la ciutat com són el Fortí els Ermitans, els masos Veciana, Sorder, Cosidor i Mèdol; la muntanya de Sant Simplici i les platges dels Capellans i la Savinosa. D’altra banda, la cursa curta, que també es pot fer caminant, és de 12 quilòmetres i també recorrerà el Fortí dels Ermitans, la platja dels Capellans i la platja i l’antic preventori de la Savinosa.
La Trail està oberta a cinc categories: júnior masculí i femení (entre 16 i 17 anys); sub-23 masculí i femení (entre 18 i 22 anys); sènior masculí i femení (entre 23 i 40 anys); veterà masculí i femení (entre 41 i 50 anys); i màster masculí i femení (a partir de 51 anys) i els cinc primers classificats de cada categoria rebran els seus trofeus.
Altres competicions
A més de la Trail Tarragona, la ciutat acull quatre esdeveniments esportius més. Des del dissabte al matí fins a l’endemà a la tarda, la platja de l’Arrabassada serà l’escenari de la primera prova del circuit Bevolley 2025 en la qual participaran més de 300 esportistes en les categories femenina, masculina i mixta. És la desena edició d’aquesta competició de vòlei platja que es durà a terme, tant dissabte com diumenge, des de les 9 a les 20 hores.
També aquest dissabte, la piscina Sylvia Fontana de l’Anella Mediterrània acollirà la final de la competició provincial de natació organitzada per la Federació Catalana de Natació en la qual participaran un total de 265 nedadors de vuit clubs de la demarcació. D’altra banda, dissabte al matí al complex esportiu municipal Part Baixa i Serrallo es durà a terme el taller de dansa inclusiva organitzat per l’Associació Si Jo Puc, Tu També #epilep.
Diumenge, des de les 9.30 a les 13.30 hores, la pista del Palau d’Esports de Tarragona es transformarà en vuit camps de beisbol per acollir el primer Torneig Tarragona de Beisbol 5. Aquesta competició, que reunirà a més de 110 infants esportistes, oferirà fins a 42 partits de 15 minuts amb la participació de 16 equips. Finalment, diumenge, de 9 a 14 hores, el Golf Costa Daurada acollirà la desena edició del torneig de tennis adaptat Ciutat de Tarragona i IV Memorial Gerard Gibert.