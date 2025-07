El CBS Serps de Reus s’obre pas i disputa els primers partits com a local

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Club de Beisbol i Softbol Serps de Reus va assolir un pas important el darrer dissabte. L’entitat reusenca va disputar els seus primers partits oficials a les lligues de beisbol de la Federació Catalana amb els dos equips sub-10 i sub-12.

Fa un any, l’entitat va néixer de la mà de Marc Sangüesa per introduir aquest esport inèdit a la ciutat de Reus. Des de llavors, el club va treballar per formar una base d’una cinquantena de jugadors, que entrenaven dues vegades a la setmana a les instal·lacions de l’Institut Escola reusenca Pi del Burgar.

Després d’aquest de formació, el club ha entrat de ple a les lligues competitives de la Federació Catalana de Beisbol en les modalitats de sub-10 i sub-12. El seu president, Marc Sangüesa, va destacar que «és un fet històric. Vam començar a entrenar amb l’objectiu d’introduir l’esport a Reus i hem aconseguit crear dos equips. Tècnicament, el primer partit com a club va ser fa un parell de setmanes a domicili, però el d’aquest dissabte va ser a casa».

Aquest pas era important per al club. Sangüesa va destacar que «tenim una cinquantena de jugadors, però no tothom competeix. Això sí, aquest era un pas que estava en el nostre full de ruta i un al·licient per als nens que sí que volen jugar i competir». Els dos partits que es van disputar dissabte van ser contra el CBS Barcino. Malgrat que els dos partits van acabar per derrota, des de l’entitat destaquen que es va viure una jornada positiva

A Constantí

Malgrat que el club és reusenc i entrena al municipi, el partit es va disputar a les instal·lacions de la Institució Tarragona Turó, que està al terme municipal de Constantí. Sangüesa va apuntar que «de moment, disputarem els nostres partits en aquestes instal·lacions que hem hagut de llogar perquè a Reus no ens han pogut cedir cap espai que es pugui adaptar al que necessitem». De moment, el conjunt reusenc celebra els seus primers passos en les lligues federatives i esperen que aquests siguin l’incentiu per atraure a més joves a un esport poc conegut al municipi. De la mateixa manera, des del club esperen poder acabar jugant al municipi aquest curs. El pròxim partit com a locals serà dissabte.