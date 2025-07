El CV Sant Pere i Sant Pau acollirà la Fase d'Ascens del femení al seu pavelló

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El sènior femení del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau es jugarà la Fase d'Ascens a Primera Nacional al seu pavelló. La Federació Catalana de Voleibol ha escollit el club tarragoní per l'organització d'aquesta fase que servirà com a preludi abans del darrer play-off d'ascens a Primera Nacional, la tercera categoria del voleibol nacional. El play-off català es disputarà els dies 26 i 27 d'abril.

Les noies entrenades per Eduardo Sánchez es van guanyar la primera posició per a aquesta fase després de vèncer per 3-2 al Sant Just ara fa un parell de setmanes. Com a primeres classificades, el rival al qual s'hauran d'enfrontar serà el CV Barberà, el quart classificat. D'altra banda, el Sant Just jugarà contra el CV Sabadell per escollir el segon classificat per a la Final Nacional. Aquest és un duel que les tarragonines ja tenen per la mà, perquè el darrer cap de setmana ja van superar el Barberà a la seva pista per la via ràpida (0-3).

Després d'una temporada competida, el conjunt rojillo es disputarà una de les fases més importants davant dels seus, tot un premi a la feina que ha fet el club fins ara. L'objectiu de l'entitat pel seu sènior femení sempre ha sigut l'ascens a Primera Nacional i ho buscaran amb un equip molt jove en el qual només 8 jugadores són de fitxa sènior, la resta que ens ajuden són juvenils i alguna júnior.