Ernest Aymamí: «L’Olimpíada Escolar fomenta valors positius i genera records únics»

Com va néixer l’Olimpíada Escolar?

«Originàriament, va sorgir del Reus Deportiu i es va fer una tradició cada vegada més gran fins que es va deixar de fer el 2005. Posteriorment, el 2015, vam decidir, de la mà de l’Ajuntament de Reus, que havia de tornar».

Com va ser aquest procés?

«Va ser una decisió conjunta. Des del Consell Esportiu del Baix Camp es va treballar en els calendaris, les competicions, àrbitres i tota aquesta part organitzativa i l’Ajuntament va fer aquesta aposta econòmica i amb instal·lacions esportives municipals per poder desenvolupar les competicions. Havíem de recuperar aquest esdeveniment escolar que és únic a Catalunya».

És una competició única?

«Sí, som l’enveja de totes les comarques, ningú més intenta un esdeveniment com aquest. És una feina que enorgulleix. Apleguem més de 2.000 nens de 46 centres i aquesta ja és la 43a edició. Cada any convidem a gent d’arreu de Catalunya i es queden impressionats».

Sembla que cada any hi ha més interès en participar, fins i tot, de col·legis de fora de la comarca.

«Sí, en tenim de l’Ebre i també algunes del Tarragonès enguany. Nosaltres intentem adaptar-nos i creixent sempre en uns límits assumibles per l’espai que tenim i la capacitat d’organització».

Quin és l’objectiu l’Olimpíada Escolar?

«És una manera de promocionar l’esport en els més joves. Participen nois en categoria benjamí i aleví i també és positiu en termes socials perquè es relacionen joves de diferents escoles i neixen amistats. El que destaquem molt és també que l’esport és una bona eina per fomentar els valors de companyonia. Sempre he dit que les competicions són per a les federacions. Nosaltres incidim en fonamentar aquests valors del joc net i, per això, sempre ho remarco durant la inauguració. Durant aquests dies ensenyem que s’ha de respectar els àrbitres, els companys i també els rivals. Lògicament, a tothom li agrada guanyar i emportar-se una medalla, però l’objectiu no deixa de ser un altre que passar-s’ho bé. Per això vam introduir també la Targeta Verda com un incentiu, una recompensa per aquells equips i jugadors amb millor fair-play».

Organitzeu competicions de dotze esports, esteu oberts a afegir més en el futur?

«Ens adaptem als esports preferits que es desenvolupen als col·legis i sempre estem oberts a afegir-ne més si hi ha una bona participació. Per exemple, el voleibol és un esport que està en alça entre els joves i podria entrar en pròximes edicions. D’altra banda, també hi ha esports que desapareixen, com l’hoquei. Aquest el tinc molta estima perquè a Reus és una institució, però no s’apuntaven els equips suficients per desenvolupar la competició».

L’Olimpíada també ha crescut amb la Cultural i els Balls.

«L’Olimpíada Cultural va néixer quan la Covid no ens va deixar desenvolupar les competicions esportives. A la gent li va agradar i es va consolidar, de la mateixa manera que la categoria de balls, que també hi ha molta expectació. Aquestes dues donen espai per participar a més perfils de joves».

Per què l’Olimpíada Escolar és única al Baix Camp?

«És una tradició i també el resultat de molt d’esforç. Crec que altres comarques no s’atreveixen. Primer has de tenir bona entesa amb l’Ajuntament gran de la comarca, que és qui posa les instal·lacions, i després treballar i treballar. En aquest sentit, vull destacar la feina del nostre personal del Consell Esportiu. L’Olimpíada són setmanes de moltíssima feina i el personal posa la motivació i l’esforç necessari perquè els joves puguin gaudir d’una competició que molts d’ells ja van fer en el seu passat d’estudiant. Crec que a l’Olimpíada es genera un bon ambient que fonamenta valors positius necessaris a nivell escolar i genera records únics que valen la pena l’esforç de tots».