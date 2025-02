María Xiao revalida el títol al Palau d’Esports Catalunya

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Tarragona va passar ahir per l’equador dels diferents tornejos del millor tenis taula estatal. El Palau d’Esports Catalunya va viure ahir les finals del Campionat d’Espanya Absolut, la competició de més nivell de l’estat que van ser retransmeses durant tot el matí per Teledeporte. María Xiao va assolir la revàlida d’un títol que ja va aconseguir l’any passat. D’altra banda, Miguel Ángel Vílchez va ser el campió masculí que va tancar una competició que va repartir títols des de les deu del matí amb les finals de dobles.

El Palau d’Esports Catalunya es va vestir amb les seves millors gales per atendre la que és ja la sisena jornada de tenis taula a Tarragona. Va ser el punt final a un Campionat d’Espanya Absolut que va culminar de la millor manera. La jornada va encetar amb les finals en format dobles i el primer duel va comptar amb representació tarragonina. La jugadora del Miró Ganxets Costa Daurada, Elvira Rad, va disputar el primer títol amb Jana Riera, però va haver d’acostumar-se amb la plata després de caure per 3-2 contra la parella formada per María Berzosa i Sofía-Xuan Zhang. Berzosa es va emportar també la final mixta amb el seu germà Daniel. D’altra banda, Alberto Lillo i MIguel Núñez es van coronar en el doble masculí abans de donar pas al partit més disputat del dia: la final femenina.

Tarragona va viure ahir la potència d’una jugadora com María Xiao, la millor jugadora estatal, campiona d’Europa i amb diploma olímpic als Jocs de París. Xiao va assolir la revàlida al Palau d’Esports en un duel de màxima exigència contra Sofía-Xuan Zhang, la seva companya d’equip. Malgrat les molèsties físiques que patia la campiona, va deixar un bon espectacle, assolint el triomf per 4-3 contra Zhang. La final masculina va tancar la competició al migdia i ho va fer amb el primer títol de Miguel Ángel Vílchez.

El tenis taula només va tenir un descans al migdia, però va continuar a la tarda amb l’inici de les copes del Rei i de la Reina, on va estrenar-se el Miró Ganxets Costa Daurada. Els reusencs van participar amb dos conjunts. La unitat B va ensopegar en els seus dos partits i va quedar eliminat de la competició i, avui, l’altre equip es jugarà el passi a la següent fase contra el Son Cladera de Mallorca, el club que els va eliminar d’Europa la setmana passada.

No va faltar Viñuales

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, no es va perdre la jornada d’ahir i va realitzar, juntament amb el Miguel Ángel Machado, president de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, el servei d’honor abans de les finals. Viñuales va destacar la importància de la presència d’aquesta competició la ciutat, mentre que Machado deixava clara les intencions de convertir Tarragona en «la seu permanent». Els partits continuen avui i clouran diumenge amb el segon Torneig Estatal.