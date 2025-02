Tarragona serà la sortida de la segona etapa del Tour de França 2026

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona acollirà el punt de partida segona etapa del Tour de França 2026. La ciutat esdevindrà en l'epicentre mundial del ciclisme en acollir un esdeveniment seguit per milions de persones d'arreu del món. El 5 de juliol de 2026, Tarragona formarà part de la història del Tour de França, rebent els millors ciclistes d'arreu del món a la ciutat com l'escenari de l'inici de la segona etapa, un dia després del tret de sortida de la competició amb el Grand Départ a Barcelona.

La segona etapa començarà a pedalar des de la ciutat per completar un recorregut de 178 quilòmetres que passarà per municipis com Torredembarra, Altafulla, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú i Sitges fins a arribar a Begues i, posteriorment, finalitzarà a Barcelona. Com en l’etapa inicial, el pas per Barcelona acabarà amb un circuit final amb la pujada al castell de Montjuïc que es coronarà tres vegades.

Imatge del circuit de l'etapa que comença a Tarragona.betevé

Els ciclistes encetaran el Tour de França 2026 amb el Grand Départ a Barcelona el 4 de juliol amb una prova contrarellotge en un circuit de 19,7 quilòmetres amb sortida al parc del Fòrum i arribada a la muntanya de Montjuïc. Tarragona serà la gran protagonista de la segona etapa, amb el punt de sortida a la Via Augusta, on els participants començaran a pedalar un recorregut de 178 quilòmetres amb direcció a Barcelona. Finalment, la tercera etapa sortirà el 6 de juliol de Granollers amb un recorregut que acabarà a França.

Imatge de les etapes catalanes.betevé

Rubén Viñuales: «La competició situarà la marca Tarragona a escala mundial»



Durant l'acte de presentació del Tour que ha tingut lloc a Barcelona la tarda d'aquest dimarts, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va destacar que aquesta «espectacular notícia és fruit de l’aposta clara per ser part d’aquesta cita mundial, una aposta i un treball que continuaran per oferir el millor Tour». En aquest sentit, l'alcalde ha detallat que totes les àrees implicades de la ciutat, «des de la gestió d’esdeveniments, la seguretat, la logística i l'atenció al públic, ja estan treballant per garantir una experiència inoblidable tant pels participants com pels espectadors i espectadores». Viñuales va subratllar que «una de les característiques principals del Tour és la d’escollir llocs emblemàtics de gran bellesa pel que fa al paisatge, i això és propi de la identitat de Tarragona». Finalment, va cloure apuntant que «la competició situarà la marca Tarragona i la seva capitalitat esportiva a escala mundial».

El director general del Tour de França, Christian Prudhomme, va destacar que «oferir un magnífic entorn marítim, i la seva geografia única, coronada per la muntanya de Montjuïc, van convertir Barcelona en una elecció clara per començar el Tour». A més, va fer referència a l'etapa que partirà des de Tarragona com «una en la qual els favorits lluitaran ja colze a colze i que donarà el tret de sortida definitiu al Tour 2026».

Imatge de la presentació de Tarragona com a sortida de la segona etapa del Tour de França.Cedida