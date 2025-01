Una mirada a l’esport a través de la fotografia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus torna a posar una mirada en el món de l’esport a través de la fotografia en la XXVIII Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport. L’exposició fotogràfica FOTOSPORT 2024 va obrir les portes ahir al Palau Bofarull de la Diputació al carrer Llovera de Reus. La mostra es podrà visitar fins al 14 de febrer amb horari de dimarts a dissabte d’11 a 13 h i de 17 a 20 hores.

Un any més, l’exposició fa un repàs a com ha sigut el món de l’esport del 2024 a través de la càmera de fotògrafs d’arreu del món. Aquesta és una filosofia que s’ha mantingut cada dos anys des de la creació de l’exposició. De fet, des de l’organització reflexionen destacant que «quan vam començar les fotografies eren analògiques i en paper. Participaven artistes fotògrafs de països que ja no existeixen i altres que aleshores, el 1970, encara no existien. El món del 1970 i el del 2024 no s’assemblen massa en molts aspectes».

Aquesta exposició, que ja s’ha convertit en tot un clàssic imprescindible, ha rebut enguany un total de 1.432 fotografies de 109 fotògrafs provinents de 30 països d’arreu del món. D’entre totes aquestes, el certamen va recollir les imatges guanyadores i finalistes que va triar el jurat especialitzat a la seu de l’Associació Fotogràfica Fotosport, FotoArtReus, el 8 de juny.

El comissari Josep Maria Casanoves donà el tret de sortida d’una exposició que va comptar amb la presència de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Les obres rebudes es van diferenciar entre les categories d’esport monocrom, esport color, esport d’infantil i esport femení. Les guanyadores van obtenir la medalla daurada FIAP i la medalla Fotosport 2024. L’exposició es podrà visitar fins al 14 de febrer al Palau Bofarull.