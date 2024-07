El 59 RallyRACC puntuarà per a 12 campionats i trofeus

Un total de 12 campionats, copes o trofeus, 8 d'abast espanyol i 4 més d'àmbit català, formaran el gruix d'inscrits del 59 RallyRACC Catalunya – Costa Daurada. La prova serà decisiva per al ‘Supercampeonato de España de Rallyes’ (S-CER), del qual n’és la penúltima prova puntuable, així com per a un bon nombre dels certàmens que es donaran cita en la prova que té la seva base a Salou.

Tant la federació espanyola com la catalana, així com les diferents marques i empreses que han decidit fer puntuable la prova del RACC per als seus campionats de ral·lis, confirmen amb la seva assistència l'èxit de la nova orientació de la prova tarragonina. Aquesta particularitat permetrà que la major part dels pilots i copilots que competeixen en el context espanyol i català rebin tot el protagonisme que els ofereix una prova ben organitzada i amb una estructura esportiva que, encara que és molt selectiva, permet una comoditat d'entrenament i d’acció com pocs ral·lis d'aquest nivell poden oferir.

RACC MotorSport està treballant per a presentar en breu el programa-horari. La prova seguirà amb el seu nucli organitzatiu situat a Salou i el parc d'assistència a l'aparcament de PortAventura World, a pocs metres de la base del ral·li, l'Hotel Caribe. A més del seu format dissenyat al cent per cent sobre pistes de terra, la prova disputarà el seu tradicional tram cronometrat urbà sobre asfalt, en el passeig Jaume I i els seus voltants.

El 59 RallyRACC compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salou i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, així com de PortAventura World y la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

En 2023, primer any que el RallyRACC va ser puntuable per als campionats estrictament espanyols i catalans, el guanyador absolut va ser l'equip campió d'Espanya en títol, format per Pepe López – Borja Rozada (Hyundai i20 N Rally2)..